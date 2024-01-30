В Ленинском районе Челябинска хотят построить новый крупный деловой центр. Скрин

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, техника, грузовик, новостройки, насыпь, котлован, строительство
Предложения от участников общественных обсуждений будут приниматься до 8 февраля 2024 года Фото:

Индивидуальный предприниматель Марина Кудрякова планирует построить крупный деловой центр с автостоянкой в Ленинском районе Челябинска. Площадь здания составит 714 квадратных метров. Публичные слушания на эту тему пройдут в Челябинске с 30 января по 29 февраля, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в Ленинском районе города Челябинска с 30 января 2024 по 29 февраля 2024 года. Участок находится в Ленинском районе в территориальной зоне административных торговых и развлекательных комплексов. Инициатор проекта — Кудрякова М.Х.», — говорится в документации.

Согласно проекту, в случае одобрения будет возведен коммерческий деловой объект со встроенной автостоянкой на шесть машиномест. Площадь коммерческого делового объекта занимает 490 квадратных метров, автостоянки — 150 квадратных метров. Всего будет возведено два этажа — наземный и подземный.

Проектируемая территория расположена в Ленинском районе Челябинска, занимает площадь в 19,5 га. Предложения и замечания по поводу возведения нового офисного центра от участников общественных обсуждений принимаются в Челябинске до 8 февраля 2024 года.

Согласно сервису СБИС, Марина Кудрякова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с февраля 2019 года. На предпринимателе семь видов деятельности: мойка автотранспортных средств, покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, покупка и продажа земельных участков, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области архитектуры.

Согласно проекту, в случае одобрения будет возведен коммерческий деловой объект со встроенной автостоянкой на шесть машиномест
Согласно проекту, в случае одобрения будет возведен коммерческий деловой объект со встроенной автостоянкой на шесть машиномест
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Индивидуальный предприниматель Марина Кудрякова планирует построить крупный деловой центр с автостоянкой в Ленинском районе Челябинска. Площадь здания составит 714 квадратных метров. Публичные слушания на эту тему пройдут в Челябинске с 30 января по 29 февраля, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в Ленинском районе города Челябинска с 30 января 2024 по 29 февраля 2024 года. Участок находится в Ленинском районе в территориальной зоне административных торговых и развлекательных комплексов. Инициатор проекта — Кудрякова М.Х.», — говорится в документации. Согласно проекту, в случае одобрения будет возведен коммерческий деловой объект со встроенной автостоянкой на шесть машиномест. Площадь коммерческого делового объекта занимает 490 квадратных метров, автостоянки — 150 квадратных метров. Всего будет возведено два этажа — наземный и подземный. Проектируемая территория расположена в Ленинском районе Челябинска, занимает площадь в 19,5 га. Предложения и замечания по поводу возведения нового офисного центра от участников общественных обсуждений принимаются в Челябинске до 8 февраля 2024 года. Согласно сервису СБИС, Марина Кудрякова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с февраля 2019 года. На предпринимателе семь видов деятельности: мойка автотранспортных средств, покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, покупка и продажа земельных участков, аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность в области архитектуры.
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