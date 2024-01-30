Пара планирует обручиться в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участник спецоперации, проходящий лечение в Чебаркульском военном санатории (Челябинская область), во время концерта сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Боец вручил возлюбленной кольцо на сцене, передает корреспондент URA.RU.

«В феврале прошлого года он официально попросил моей руки у отца. Для меня очень важно это событие. Я не могу передать словами то, что я к нему чувствую. Я ценю, дорожу им и чувствую каждую его боль», — рассказала невеста.

Во время концерта пару вызвали на сцену. После того, как боец передал кольцо своей избраннице, влюбленным вынесли памятные подарки и букеты цветов. К решению обручиться мужчина пришел спустя год после начала отношений. В 2023 году во время побывки он успел лишь попросить благословения у родителей девушки.

На мероприятии также состоялась передача гуманитарной помощи. Минкультуры региона организовало сбор новых детских игрушек, одежды и дополнительных вещей для взрослых. Совместно с министерством в санаторий приехали артисты Челябинской филармонии. Ведущий концерта Святослав Хазов отметил, что выступления для военных каждый раз вызывают волнение у коллективов.

«Артисты филармонии к этим концертам готовы всегда. Как только наши артисты узнают о такой возможности, сразу едут. Но каждый раз выходишь на сцену и действительно волнуешься. Смотришь в их лица и глаза, понимаешь, какая за ними история — невероятно тяжелая и драматичная порой», — заявил ведущий.

Боец вручил избраннице кольцо на сцене военного санатория Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В военный санаторий приехали сотрудники минкультуры региона для передачи гуманитарной помощи бойцам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В числе гуманитарной помощи не только необходимые бойцам вещи, но и детские игрушки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU