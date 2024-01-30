Умер экс-участник группы «Машина времени»

На 71 году жизни скончался рок-музыкант, солист группы «Мифы» и экс-участник коллектива «Машина времени» Юрий Ильченко. Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров.
«Умер „ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить“», — написал Бачуров в своем telegram-канале. В посте он процитировал слова из песни «Машины времени».
Бачуров родился в Ростове-на-Дону в 1951 году. Уже в 18 лет он стал вокалистом группы «Мифы». В 1976—1977 годах выступал вместе с «Машиной времени». По слухам, именно Ильченко была посвящена песня «Кого ты хотел удивить». Помимо этого, артист исполнил вокальные партии в фильме Дмитрия Астрахана «Перекресток» с музыкой иноагента Андрея Макаревича.
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