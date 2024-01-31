Илона Маска хотят лишить статуса самого богатого человека в мире

Илон Маск может лишиться звания самого богатого человека в мире, пишет FTФото: U.S. Air Force / Trevor Cokley
Суд в штате Делавэр аннулировал рекордный пакет зарплаты Илона Маска в Tesla, который составлял 55 миллиардов долларов, что может поставить под угрозу статус бизнесмена как самого богатого человека в мире. Об этом пишет газета Financial Times.
«Пакет заработной платы Маска от Tesla в размере 55 миллиардов долларов был аннулирован судьей штата Делавэр. Это также может поставить под угрозу положение бизнесмена как самого богатого человека в мире», — говорится в материале газеты. Там добавили, что судья признал, что вознаграждение Маска было неправильно одобрено советом директоров компании и привело к обману акционеров.
Илон Маск, который является владельцем компаний SpaceX и Tesla, удерживает первое место в списке 400 самых богатых американцев. Его состояние в 2023 году оставалось на уровне 251 миллиарда долларов, что практически соответствовало показателю 2022 года, передает «Ридус».
Суд в штате Делавэр аннулировал рекордный пакет зарплаты Илона Маска в Tesla, который составлял 55 миллиардов долларов, что может поставить под угрозу статус бизнесмена как самого богатого человека в мире. Об этом пишет газета Financial Times. «Пакет заработной платы Маска от Tesla в размере 55 миллиардов долларов был аннулирован судьей штата Делавэр. Это также может поставить под угрозу положение бизнесмена как самого богатого человека в мире», — говорится в материале газеты. Там добавили, что судья признал, что вознаграждение Маска было неправильно одобрено советом директоров компании и привело к обману акционеров. Илон Маск, который является владельцем компаний SpaceX и Tesla, удерживает первое место в списке 400 самых богатых американцев. Его состояние в 2023 году оставалось на уровне 251 миллиарда долларов, что практически соответствовало показателю 2022 года, передает «Ридус».