Илона Маска хотят лишить статуса самого богатого человека в мире

FT: Илону Маску аннулировали зарплату от Tesla в размере 55 млрд долларов

31 января 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Илон Маск может лишиться звания самого богатого человека в мире, пишет FT Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Суд в штате Делавэр аннулировал рекордный пакет зарплаты Илона Маска в Tesla, который составлял 55 миллиардов долларов, что может поставить под угрозу статус бизнесмена как самого богатого человека в мире. Об этом пишет газета Financial Times. «Пакет заработной платы Маска от Tesla в размере 55 миллиардов долларов был аннулирован судьей штата Делавэр. Это также может поставить под угрозу положение бизнесмена как самого богатого человека в мире», — говорится в материале газеты. Там добавили, что судья признал, что вознаграждение Маска было неправильно одобрено советом директоров компании и привело к обману акционеров. Илон Маск, который является владельцем компаний SpaceX и Tesla, удерживает первое место в списке 400 самых богатых американцев. Его состояние в 2023 году оставалось на уровне 251 миллиарда долларов, что практически соответствовало показателю 2022 года, передает «Ридус».

Суд в штате Делавэр аннулировал рекордный пакет зарплаты Илона Маска в Tesla, который составлял 55 миллиардов долларов, что может поставить под угрозу статус бизнесмена как самого богатого человека в мире. Об этом пишет газета Financial Times. «Пакет заработной платы Маска от Tesla в размере 55 миллиардов долларов был аннулирован судьей штата Делавэр. Это также может поставить под угрозу положение бизнесмена как самого богатого человека в мире», — говорится в материале газеты. Там добавили, что судья признал, что вознаграждение Маска было неправильно одобрено советом директоров компании и привело к обману акционеров. Илон Маск, который является владельцем компаний SpaceX и Tesla, удерживает первое место в списке 400 самых богатых американцев. Его состояние в 2023 году оставалось на уровне 251 миллиарда долларов, что практически соответствовало показателю 2022 года, передает «Ридус».