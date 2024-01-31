Илона Маска хотят лишить статуса самого богатого человека в мире

FT: Илону Маску аннулировали зарплату от Tesla в размере 55 млрд долларов
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Илон Маск может лишиться звания самого богатого человека в мире, пишет FT Фото:

Суд в штате Делавэр аннулировал рекордный пакет зарплаты Илона Маска в Tesla, который составлял 55 миллиардов долларов, что может поставить под угрозу статус бизнесмена как самого богатого человека в мире. Об этом пишет газета Financial Times.

«Пакет заработной платы Маска от Tesla в размере 55 миллиардов долларов был аннулирован судьей штата Делавэр. Это также может поставить под угрозу положение бизнесмена как самого богатого человека в мире», — говорится в материале газеты. Там добавили, что судья признал, что вознаграждение Маска было неправильно одобрено советом директоров компании и привело к обману акционеров.

Илон Маск, который является владельцем компаний SpaceX и Tesla, удерживает первое место в списке 400 самых богатых американцев. Его состояние в 2023 году оставалось на уровне 251 миллиарда долларов, что практически соответствовало показателю 2022 года, передает «Ридус».

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Суд в штате Делавэр аннулировал рекордный пакет зарплаты Илона Маска в Tesla, который составлял 55 миллиардов долларов, что может поставить под угрозу статус бизнесмена как самого богатого человека в мире. Об этом пишет газета Financial Times. «Пакет заработной платы Маска от Tesla в размере 55 миллиардов долларов был аннулирован судьей штата Делавэр. Это также может поставить под угрозу положение бизнесмена как самого богатого человека в мире», — говорится в материале газеты. Там добавили, что судья признал, что вознаграждение Маска было неправильно одобрено советом директоров компании и привело к обману акционеров. Илон Маск, который является владельцем компаний SpaceX и Tesla, удерживает первое место в списке 400 самых богатых американцев. Его состояние в 2023 году оставалось на уровне 251 миллиарда долларов, что практически соответствовало показателю 2022 года, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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