В Совбезе пристыдили участников «голой вечеринки»

31 января 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Образ жизни некоторых знаменитостей упал слишком низко, заявил Наиль Мухитов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов осудил «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой и иные неприличные практики в ночных клубах, включая столичные заведения. Он заявил, что образ жизни некоторых знаменитостей вызывает негодование со стороны общества. «Непозволительно мерзко выглядит вакханалия, творящаяся в ночных клубах, в том числе столичных, с участием звезд шоу-бизнеса, швыряющихся деньгами. Затем пристыженные участники безрассудных вечеринок срочно бросились заниматься благотворительностью напоказ», — передает слова Мухитова ТАСС. Он добавил, что образ жизни некоторых знаменитостей и их мировоззрение упали настолько низко, что они не могут искренне понять, почему общество осуждает их и требует извинений. Их публичное раскаяние в социальных сетях произошло только из страха потерять многомиллионные гонорары. Все это происходит на фоне искренней поддержки, которую массово оказывают россияне фронту. Жители всех регионов вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети для солдат, собирают посылки и пишут письма воинам, проявляя истинное сочувствие и поддержку, заключил Мухитов. В Москве в ночь на 21 декабря прошла откровенная вечеринка с участием российских звезд. Фотографии с мероприятия вызвали негативную реакцию и некоторые граждане начали выступать против участников. Участники вечеринки столкнулись с культурой отмены, лишаясь контрактов и возможности проведения концертов. В результате, многие концерты певицы Лолиты в рамках ее юбилейного тура были отменены из-за потери контрактов. Юристы и социологи, в свою очередь, пришли к выводу, что организатор мероприятия Анастасия Ивлеева не нарушила законодательство РФ. Они также утверждают, что продолжающаяся против нее кампания наносит вред российскому обществу. Несмотря на это был зарегистрирован очередной иск против Ивлеевой, где ей требуется заплатить миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда, передают « Дни.ру ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов осудил «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой и иные неприличные практики в ночных клубах, включая столичные заведения. Он заявил, что образ жизни некоторых знаменитостей вызывает негодование со стороны общества. «Непозволительно мерзко выглядит вакханалия, творящаяся в ночных клубах, в том числе столичных, с участием звезд шоу-бизнеса, швыряющихся деньгами. Затем пристыженные участники безрассудных вечеринок срочно бросились заниматься благотворительностью напоказ», — передает слова Мухитова ТАСС. Он добавил, что образ жизни некоторых знаменитостей и их мировоззрение упали настолько низко, что они не могут искренне понять, почему общество осуждает их и требует извинений. Их публичное раскаяние в социальных сетях произошло только из страха потерять многомиллионные гонорары. Все это происходит на фоне искренней поддержки, которую массово оказывают россияне фронту. Жители всех регионов вяжут теплые носки, плетут маскировочные сети для солдат, собирают посылки и пишут письма воинам, проявляя истинное сочувствие и поддержку, заключил Мухитов. В Москве в ночь на 21 декабря прошла откровенная вечеринка с участием российских звезд. Фотографии с мероприятия вызвали негативную реакцию и некоторые граждане начали выступать против участников. Участники вечеринки столкнулись с культурой отмены, лишаясь контрактов и возможности проведения концертов. В результате, многие концерты певицы Лолиты в рамках ее юбилейного тура были отменены из-за потери контрактов. Юристы и социологи, в свою очередь, пришли к выводу, что организатор мероприятия Анастасия Ивлеева не нарушила законодательство РФ. Они также утверждают, что продолжающаяся против нее кампания наносит вред российскому обществу. Несмотря на это был зарегистрирован очередной иск против Ивлеевой, где ей требуется заплатить миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда, передают «Дни.ру».