Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку»: что известно

Ивлеева устроила скандальную "голую вечеринку": что известно

22 декабря 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Видео с вечеринки вызвали негодование среди общественности Сергей Савостьянов/ТАСС В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялось необычное мероприятие, организованное известной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Вечеринка с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, собрала множество известных личностей. В их число вошли популярные артисты, стилисты и представители блогерской сферы. Среди заметных участников вечеринки были российская журналистка Ксения Собчак, певица Лолита, Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Глюкоза и многие другие. Отдельное внимание привлекла блогер Анастасия Ивлеева. Она появилась в экстравагантном наряде, украшенном изумрудами и бриллиантами. Его сумма составила 23 миллиона рублей. Особенно острые эмоции вызвало появление рэпера Vacio, который решил полностью соответствовать тематике вечера, придя на мероприятие практически без одежды. Певец Дима Билан, в отличие от большинства гостей, выбрал более сдержанный образ. Лолита Милявская высказалась насчет «голой вечеринки». По её словам, изначально мероприятие представляло из себя вечеринку в стиле арт. Гостей специально попросили нарядится так, чтобы создавалось впечатление наготы, но без намеков на эротику. В свою очередь, Ксения Собчак добавила, что каждый сам решает, куда ходить «с голой жопой». По её словам, пока в одном месте убивают людей, в другом пьют шампанское. Траур не может продолжаться вечно. Отмечается, что рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) заскучал на вечеринке и назвал её отвратной. Хотя сам он тоже был в числе гостей. По его словам, Ивлеева «пранканула» всех адекватных людей, которые были на данной вечеринке. Фотографии и видео с мероприятия быстро распространились в интернете и вызвали волну негодования среди пользователей социальных сетей. Многие назвали происходящее «позором» и «деградацией», используя выражения «пир во время чумы» и «сборище моральных уродов». В ответ на общественный резонанс, некоторые граждане обратились с просьбой провести проверку по факту проведения вечеринки к правоохранительным органам. Событие стало предметом жарких обсуждений не только в сети, но и в СМИ. Оно подняло вопросы моральных норм и границ дозволенного в современном обществе. В то же время сторонники свободы самовыражения и искусства отстаивают право организаторов и участников вечеринки на проведение подобного рода мероприятий. Ответственные органы пока не предоставили официальных комментариев по поводу возможной проверки мероприятия. Но известно, что на вечеринку нагрянули правоохранительные органы. Уточняется, что на данный момент в клуб никого не пускают. Силовики смотрят камеры видеонаблюдения. Сама Ивлеева отказалась комментировать приезд правоохранителей. Ситуация продолжает оставаться открытой для обсуждения. А общественность ожидает развития событий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялось необычное мероприятие, организованное известной блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Вечеринка с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, собрала множество известных личностей. В их число вошли популярные артисты, стилисты и представители блогерской сферы. Среди заметных участников вечеринки были российская журналистка Ксения Собчак, певица Лолита, Филипп Киркоров, Ольга Орлова, Глюкоза и многие другие. Отдельное внимание привлекла блогер Анастасия Ивлеева. Она появилась в экстравагантном наряде, украшенном изумрудами и бриллиантами. Его сумма составила 23 миллиона рублей. Особенно острые эмоции вызвало появление рэпера Vacio, который решил полностью соответствовать тематике вечера, придя на мероприятие практически без одежды. Певец Дима Билан, в отличие от большинства гостей, выбрал более сдержанный образ. Лолита Милявская высказалась насчет «голой вечеринки». По её словам, изначально мероприятие представляло из себя вечеринку в стиле арт. Гостей специально попросили нарядится так, чтобы создавалось впечатление наготы, но без намеков на эротику. В свою очередь, Ксения Собчак добавила, что каждый сам решает, куда ходить «с голой жопой». По её словам, пока в одном месте убивают людей, в другом пьют шампанское. Траур не может продолжаться вечно. Отмечается, что рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) заскучал на вечеринке и назвал её отвратной. Хотя сам он тоже был в числе гостей. По его словам, Ивлеева «пранканула» всех адекватных людей, которые были на данной вечеринке. Фотографии и видео с мероприятия быстро распространились в интернете и вызвали волну негодования среди пользователей социальных сетей. Многие назвали происходящее «позором» и «деградацией», используя выражения «пир во время чумы» и «сборище моральных уродов». В ответ на общественный резонанс, некоторые граждане обратились с просьбой провести проверку по факту проведения вечеринки к правоохранительным органам. Событие стало предметом жарких обсуждений не только в сети, но и в СМИ. Оно подняло вопросы моральных норм и границ дозволенного в современном обществе. В то же время сторонники свободы самовыражения и искусства отстаивают право организаторов и участников вечеринки на проведение подобного рода мероприятий. Ответственные органы пока не предоставили официальных комментариев по поводу возможной проверки мероприятия. Но известно, что на вечеринку нагрянули правоохранительные органы. Уточняется, что на данный момент в клуб никого не пускают. Силовики смотрят камеры видеонаблюдения. Сама Ивлеева отказалась комментировать приезд правоохранителей. Ситуация продолжает оставаться открытой для обсуждения. А общественность ожидает развития событий.