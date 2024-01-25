Десять концертов юбилейного тура Лолиты отменились после «голой» вечеринки

25 января 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Юбилейный концертный тур Лолиты Милявской под угрозой срыва Фото: Софья Сандурская/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Десять концертов в рамках юбилейного тура российской певицы Лолиты Милявской были отменены. Артистка начала лишаться соответствующих контрактов после своего участия в скандальной «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом Лолита рассказала в разговоре с ТАСС. «Все десять концертов в рамках юбилейного тура отменены», — уточнила Лолита Милявская в разговоре с журналистами агентства. В числе городов, где должен был быть концерт, входят Люберцы, Чехов, Орехово-Зуево и другие города Московской области. Да этого также сообщалось об отмене концертов и в других регионах России. В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка с откроенным дресс-кодом, где приняли участие десятки российских звезд, таких как Лолита, Филипп Киркоров и других. Сама Милявская назвала мероприятие арт-вечеринкой. Она была организована Ивлеевой. После того как фотографии с вечеринки попали в интернет, против участников ополчилась общественность. В адрес Ивлеевой также поступали иски в суд. Адвокаты в разговоре с URA.RU отмечали, что ее наказание не соответствует проступку.

Десять концертов в рамках юбилейного тура российской певицы Лолиты Милявской были отменены. Артистка начала лишаться соответствующих контрактов после своего участия в скандальной «голой вечеринке», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Об этом Лолита рассказала в разговоре с ТАСС. «Все десять концертов в рамках юбилейного тура отменены», — уточнила Лолита Милявская в разговоре с журналистами агентства. В числе городов, где должен был быть концерт, входят Люберцы, Чехов, Орехово-Зуево и другие города Московской области. Да этого также сообщалось об отмене концертов и в других регионах России. В ночь на 21 декабря в Москве прошла вечеринка с откроенным дресс-кодом, где приняли участие десятки российских звезд, таких как Лолита, Филипп Киркоров и других. Сама Милявская назвала мероприятие арт-вечеринкой. Она была организована Ивлеевой. После того как фотографии с вечеринки попали в интернет, против участников ополчилась общественность. В адрес Ивлеевой также поступали иски в суд. Адвокаты в разговоре с URA.RU отмечали, что ее наказание не соответствует проступку.