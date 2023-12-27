Звездные адвокаты заступились за Ивлееву из-за «голой вечеринки»

Адвокат Алешкин: из Ивлеевой сделали козла отпущения

27 декабря 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

Негативная реакция на вечеринку Анастасии Ивлеевой вредна для россиян Фото: Вадим Тараканов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева не нарушила российское законодательство, организовав «голую вечеринку», а кампания, которая против нее развернулась, вредна для российского общества. Таким мнением с URA.RU поделились юристы и социологи. При этом все они ожидают, что травля участников тусовки только началась и популярность артистов начнет падать. Генеральный директор радиохолдинга «Европейская медиагруппа» Роман Емельянов считает, что к недовольству общественности привела системная проблема — отсутствие возрастной маркировки и регулирования публикаций в интернете: «Традиционные медиа подчиняются очень строгим законам, а у блогеров в этом плане полная вольница. Участники вечеринки совершенно спокойно делились в соцсетях непотребными кадрами, не задумываясь о том, что это может задеть чувства очень многих людей, а обнаженку увидят дети», — заявил Емельянов. Также медиаменеджер заметил, что входящие в ЕМГ радиостанции не получали от регулирующих органов каких-либо директив по поводу ротации песен названых артистов. При этом он допустил, что по результатам маркетинговых исследований, либо в случае активного возмущения радиослушателей, такие композиции могут покинуть эфир. «Это слишком. То давление, которое оказывается на Ивлееву несопоставимо с тем, что она сделала. Что-то мне подсказывает, что это только начало», — сказал звездный адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. Другой звездный адвокат Андрей Алешкин уверен, что Ивлееву нельзя наказывать. «В законе, слава богу, у нас нет никаких ограничений по части подобных мероприятий. У нас нет полиции моды, которая бы установила, что в чем-то ходить можно, а в чем-то нельзя. Давление оказывается на Ивлееву и других участников. Это смещение акцентов. Люди хотят в ней найти корень зла и причину всех бед. Она осталась крайней. Я считаю, это не справедливо с точки зрения морали. Все равно чем обвинить, главное, чтобы человек был наказан. Мы готовы взять ее под защиту», — отметил специалист. Желание поднять блогера на вилы и наказать любой ценой вредно для самих россиян, поделилась директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко. «Я думаю, это предмет для дискуссии, для обсуждения, но не для травли и отмены. Мне кажется, это усиливает напряжение, усиливает риски, страхи и какое-то ощущение небезопасности в обществе», — объяснила эксперт. Ранее в Москве в клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка, которую организовала Анастасия Ивлеева. На нее пришли множество и известных артистов. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что участники «голой вечеринки» могут исправиться. Гости Ивлеевой начали извиняться. ФНС начала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Продюсер «Бригады» Александр Иншаков вместе с инициативной группой подали коллективный иск, чтобы на блогера было возложено штрафное взыскание в размере миллиарда рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева не нарушила российское законодательство, организовав «голую вечеринку», а кампания, которая против нее развернулась, вредна для российского общества. Таким мнением с URA.RU поделились юристы и социологи. При этом все они ожидают, что травля участников тусовки только началась и популярность артистов начнет падать. Генеральный директор радиохолдинга «Европейская медиагруппа» Роман Емельянов считает, что к недовольству общественности привела системная проблема — отсутствие возрастной маркировки и регулирования публикаций в интернете: «Традиционные медиа подчиняются очень строгим законам, а у блогеров в этом плане полная вольница. Участники вечеринки совершенно спокойно делились в соцсетях непотребными кадрами, не задумываясь о том, что это может задеть чувства очень многих людей, а обнаженку увидят дети», — заявил Емельянов. Также медиаменеджер заметил, что входящие в ЕМГ радиостанции не получали от регулирующих органов каких-либо директив по поводу ротации песен названых артистов. При этом он допустил, что по результатам маркетинговых исследований, либо в случае активного возмущения радиослушателей, такие композиции могут покинуть эфир. «Это слишком. То давление, которое оказывается на Ивлееву несопоставимо с тем, что она сделала. Что-то мне подсказывает, что это только начало», — сказал звездный адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин. Другой звездный адвокат Андрей Алешкин уверен, что Ивлееву нельзя наказывать. «В законе, слава богу, у нас нет никаких ограничений по части подобных мероприятий. У нас нет полиции моды, которая бы установила, что в чем-то ходить можно, а в чем-то нельзя. Давление оказывается на Ивлееву и других участников. Это смещение акцентов. Люди хотят в ней найти корень зла и причину всех бед. Она осталась крайней. Я считаю, это не справедливо с точки зрения морали. Все равно чем обвинить, главное, чтобы человек был наказан. Мы готовы взять ее под защиту», — отметил специалист. Желание поднять блогера на вилы и наказать любой ценой вредно для самих россиян, поделилась директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко. «Я думаю, это предмет для дискуссии, для обсуждения, но не для травли и отмены. Мне кажется, это усиливает напряжение, усиливает риски, страхи и какое-то ощущение небезопасности в обществе», — объяснила эксперт. Ранее в Москве в клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка, которую организовала Анастасия Ивлеева. На нее пришли множество и известных артистов. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что участники «голой вечеринки» могут исправиться. Гости Ивлеевой начали извиняться. ФНС начала проверку по делу о неуплате налогов в отношении Ивлеевой. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Продюсер «Бригады» Александр Иншаков вместе с инициативной группой подали коллективный иск, чтобы на блогера было возложено штрафное взыскание в размере миллиарда рублей.