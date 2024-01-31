Курганцы стали чаще делать загранпаспорта

Число оформлений загранпаспортов выросло на 16,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области почти на 17% выросло количество оформленных загранпаспортов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«На 16,8% увеличилось количество оформленных заграничных паспортов гражданина РФ (почти 12 тысяч). Четверть из них — паспорта нового поколения», — сообщили в ведомстве.

По данным Управления по вопросам миграции, за 2023 год в Курганской области было оформлено более 38 тысяч внутренних паспортов гражданина РФ. Около 2,6 тысяч документов выдались взамен утраченных. Также по итогам прошлого года, увеличилось число граждан РФ, зарегистрированных по месту жительства. показатель составил порядка 46 тысяч человек. Это на 4% больше, чем в 2022 году.