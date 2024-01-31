В Коркино (Челябинская область) на продажу выставили фабрику шампиньонов за 60 млн рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте «Авито».
«В Коркино продается готовый бизнес по производству грибов шампиньонов. В стоимость сделки входят админиcтрaтивнo-бытовoй комплекс, состоящий из девяти камер выращивая (загрузкой на 20 тонн компоста каждая). Общая площадь выращивания грибов составляет около двух тысяч квадратных метров», — говорится в объявлении продавца на сервисе «Авито».
Объект также включает офисные помещения, холодильник для охлаждения и хранения готовой продукции, бытовки, раздевалки, душевые, цех для производства маринованной продукции. Продавец уверяет, что срок возврата инвестиций составит от трех до пяти лет.
Общая площадь выращивания шампиньонов составляет 1980 квадратных метров
В Коркино (Челябинская область) на продажу выставили фабрику шампиньонов за 60 млн рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте «Авито». «В Коркино продается готовый бизнес по производству грибов шампиньонов. В стоимость сделки входят админиcтрaтивнo-бытовoй комплекс, состоящий из девяти камер выращивая (загрузкой на 20 тонн компоста каждая). Общая площадь выращивания грибов составляет около двух тысяч квадратных метров», — говорится в объявлении продавца на сервисе «Авито». Объект также включает офисные помещения, холодильник для охлаждения и хранения готовой продукции, бытовки, раздевалки, душевые, цех для производства маринованной продукции. Продавец уверяет, что срок возврата инвестиций составит от трех до пяти лет.