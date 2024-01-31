31 января 2024

Под Челябинском продают грибную фабрику за 60 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения выставки " Золотая осень 2022". Москва, грибы, шампиньоны, выставка, сельское хозяйство, грибница, аграрная промышленность, грибная ферма
Ферма способна обеспечить регион шампиньонами Фото:

В Коркино (Челябинская область) на продажу выставили фабрику шампиньонов за 60 млн рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте «Авито».

«В Коркино продается готовый бизнес по производству грибов шампиньонов. В стоимость сделки входят админиcтрaтивнo-бытовoй комплекс, состоящий из девяти камер выращивая (загрузкой на 20 тонн компоста каждая). Общая площадь выращивания грибов составляет около двух тысяч квадратных метров», — говорится в объявлении продавца на сервисе «Авито».

Объект также включает офисные помещения, холодильник для охлаждения и хранения готовой продукции, бытовки, раздевалки, душевые, цех для производства маринованной продукции. Продавец уверяет, что срок возврата инвестиций составит от трех до пяти лет.

Общая площадь выращивания шампиньонов составляет 1980 квадратных метров
Общая площадь выращивания шампиньонов составляет 1980 квадратных метров
Фото:
Объект находится в долгосрочной аренде с правом выкупа
Объект находится в долгосрочной аренде с правом выкупа
Фото:
Комплекс оборудован климатическими системами
Комплекс оборудован климатическими системами
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В Коркино (Челябинская область) на продажу выставили фабрику шампиньонов за 60 млн рублей. Об этом говорится в объявлении на сайте «Авито». «В Коркино продается готовый бизнес по производству грибов шампиньонов. В стоимость сделки входят админиcтрaтивнo-бытовoй комплекс, состоящий из девяти камер выращивая (загрузкой на 20 тонн компоста каждая). Общая площадь выращивания грибов составляет около двух тысяч квадратных метров», — говорится в объявлении продавца на сервисе «Авито». Объект также включает офисные помещения, холодильник для охлаждения и хранения готовой продукции, бытовки, раздевалки, душевые, цех для производства маринованной продукции. Продавец уверяет, что срок возврата инвестиций составит от трех до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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