31 января 2024

В Германии началась забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
В ФРГ бастуют службы безопасности в крупных аэропортах страны Фото:

В ФРГ началась забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов. Об этом сообщил представитель профсоюза Verdi Озая Тарима.

«Забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов началась в Германии. Ночная смена в аэропорту Кельн/Бонн объявила стачку», — передает агентство DPA со ссылкой на профактивиста Тарима.

По данным издания, забастовки ожидаются в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Дюссельдорфа. Всего стачка охватит одиннадцать крупных воздушных гаваней Германии. По оценкам ассоциации аэропортов ADV, около 1,1 тысяч рейсов по всей стране могут отменить. Это затронет планы около 200 тысяч потенциальных пассажиров.

Недавно машинисты поездов в Германии начали забастовку по всей стране. Они недовольны уровнем оплаты труда.

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В ФРГ началась забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов. Об этом сообщил представитель профсоюза Verdi Озая Тарима. «Забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов началась в Германии. Ночная смена в аэропорту Кельн/Бонн объявила стачку», — передает агентство DPA со ссылкой на профактивиста Тарима. По данным издания, забастовки ожидаются в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Дюссельдорфа. Всего стачка охватит одиннадцать крупных воздушных гаваней Германии. По оценкам ассоциации аэропортов ADV, около 1,1 тысяч рейсов по всей стране могут отменить. Это затронет планы около 200 тысяч потенциальных пассажиров. Недавно машинисты поездов в Германии начали забастовку по всей стране. Они недовольны уровнем оплаты труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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