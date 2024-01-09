Немецкие железнодорожники начали крупнейшую забастовку по всей стране

10 января 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Немецкие железнодорожники требуют поднять зарплату Фото: Алена Полозова © URA.RU Недовольные уровнем заработной платы машинисты поездов в Германии начали забастовку по всей стране. Об этом сообщил представитель концерна Deutsche Bahn. «Во вторник в 18:00 (20:00 мск — прим. URA.RU) работу прекратили машинисты товарных поездов. Ночью в среду — в 02:00 (04:00 мск — прим. URA.RU) — к ним присоединятся коллеги, управляющие пассажирскими составами Deutsche Bahn. Акция протеста продлится до 18:00 (20:00 мск — прим. URA.RU) 12 января», — приводит слова о забастовке Deutsche Bahn ТАСС . Попытку предотвратить забастовку не поддержал суд по трудовым вопросам Гессена во Франкфурте-на-Майне, разрешив проведение акций протеста. Причиной начавшихся протестов стала не готовность договориться Deutsche Bahn и профсоюза по повышению заработной платы машинистам на 555 € в месяц. Также железнодорожники требуют сокращения рабочей недели для сменной работы с 38 до 35 часов с сохранением заработной платы. Накануне 8 января завод немецкого производителя автомобилей Volkswagen приостановил работу из-за протестов фермеров об этом сообщал телеканал 360. Митингующие заблокировали подъезды к заводу в нижнесаксонском Эмдене, поэтому сотрудники не смогли добраться до работы. Работу производства приостановили.

Недовольные уровнем заработной платы машинисты поездов в Германии начали забастовку по всей стране. Об этом сообщил представитель концерна Deutsche Bahn. «Во вторник в 18:00 (20:00 мск — прим. URA.RU) работу прекратили машинисты товарных поездов. Ночью в среду — в 02:00 (04:00 мск — прим. URA.RU) — к ним присоединятся коллеги, управляющие пассажирскими составами Deutsche Bahn. Акция протеста продлится до 18:00 (20:00 мск — прим. URA.RU) 12 января», — приводит слова о забастовке Deutsche Bahn ТАСС. Попытку предотвратить забастовку не поддержал суд по трудовым вопросам Гессена во Франкфурте-на-Майне, разрешив проведение акций протеста. Причиной начавшихся протестов стала не готовность договориться Deutsche Bahn и профсоюза по повышению заработной платы машинистам на 555 € в месяц. Также железнодорожники требуют сокращения рабочей недели для сменной работы с 38 до 35 часов с сохранением заработной платы. Накануне 8 января завод немецкого производителя автомобилей Volkswagen приостановил работу из-за протестов фермеров об этом сообщал телеканал 360. Митингующие заблокировали подъезды к заводу в нижнесаксонском Эмдене, поэтому сотрудники не смогли добраться до работы. Работу производства приостановили.