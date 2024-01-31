В Махачкале убили молодого спортсмена ММА Мутаева

01 февраля 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

Неизвестны выстрелил в Мутаева восемь раз Фото: Илья Московец © URA.RU Бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева убили в центре Махачкалы на улице Гапцахской. Об этом пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что Мутаев являлся воспитанником отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. «Неизвестный подошел со спины к Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета», — передает telegram-канал. Уточняется, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты, в городе объявлен план «Перехват». Upd 03:30: URA.RU направило в МВД Махачкалы запрос с просьбой покоментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева убили в центре Махачкалы на улице Гапцахской. Об этом пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что Мутаев являлся воспитанником отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. «Неизвестный подошел со спины к Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета», — передает telegram-канал. Уточняется, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты, в городе объявлен план «Перехват». Upd 03:30: URA.RU направило в МВД Махачкалы запрос с просьбой покоментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.