31 января 2024

В Махачкале убили молодого спортсмена ММА Мутаева

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Неизвестны выстрелил в Мутаева восемь раз Фото:

Бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева убили в центре Махачкалы на улице Гапцахской. Об этом пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что Мутаев являлся воспитанником отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

«Неизвестный подошел со спины к Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета», — передает telegram-канал. Уточняется, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты, в городе объявлен план «Перехват».

Upd 03:30: URA.RU направило в МВД Махачкалы запрос с просьбой покоментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева убили в центре Махачкалы на улице Гапцахской. Об этом пишет telegram-канал Shot. Сообщается, что Мутаев являлся воспитанником отца российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. «Неизвестный подошел со спины к Мутаеву возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета», — передает telegram-канал. Уточняется, что на месте ЧП работают следователи и криминалисты, в городе объявлен план «Перехват». Upd 03:30: URA.RU направило в МВД Махачкалы запрос с просьбой покоментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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