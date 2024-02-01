Кремль: для президента важны темпы роста реальных зарплат населения

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру важны показатели темпов роста реальных зарплат населения. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в ходе разговора с журналистами.
«Для нас важно развитие экономики страны, а оно происходит с позитивными показателями, в зоне »+« — это важно. При чем темпы развития оказались выше, чем даже прогнозировались. Для нас важно в первую очередь и для президента, темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения, а это тоже выше 7%», — отметил Песков.
В том числе, Песков отметил, что развитие бизнеса также необходимо, поскольку «это и есть развитие экономики». «Мы фиксируем развитие малого и среднего предпринимательства, растет количество юридических лиц зарегистрированных. Разумеется, развивается и крупный бизнес», — резюмировал Песков.
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