Кремль: для президента важны темпы роста реальных зарплат населения

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что для президента важны темпы роста реальных зарплат населения Фото:

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру важны показатели темпов роста реальных зарплат населения. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в ходе разговора с журналистами.

«Для нас важно развитие экономики страны, а оно происходит с позитивными показателями, в зоне »+« — это важно. При чем темпы развития оказались выше, чем даже прогнозировались. Для нас важно в первую очередь и для президента, темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения, а это тоже выше 7%», — отметил Песков.

В том числе, Песков отметил, что развитие бизнеса также необходимо, поскольку «это и есть развитие экономики». «Мы фиксируем развитие малого и среднего предпринимательства, растет количество юридических лиц зарегистрированных. Разумеется, развивается и крупный бизнес», — резюмировал Песков.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российскому лидеру важны показатели темпов роста реальных зарплат населения. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в ходе разговора с журналистами. «Для нас важно развитие экономики страны, а оно происходит с позитивными показателями, в зоне »+« — это важно. При чем темпы развития оказались выше, чем даже прогнозировались. Для нас важно в первую очередь и для президента, темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения, а это тоже выше 7%», — отметил Песков. В том числе, Песков отметил, что развитие бизнеса также необходимо, поскольку «это и есть развитие экономики». «Мы фиксируем развитие малого и среднего предпринимательства, растет количество юридических лиц зарегистрированных. Разумеется, развивается и крупный бизнес», — резюмировал Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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