Оборонное предприятие обновит системы безопасности в аэропорту Нижневартовска

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» обновит систему управления воздушным движением в аэропорту Нижневартовска (ХМАО). На сайте госзакупок указано, что стоимость работ составит больше 200 миллионов рублей.
«ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в лице филиала «Аэронавигация Севера Сибири» вынесла решение заключить договор по реконструкции и техническому перевооружению комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропорта Нижневартовск, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Цена договора — 212 998 179 рублей 24 копейки», — сообщается на электронной торговой площадке.
По условиям договора, оборонное предприятие завершит обновление до 1 декабря 2025 года. В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU подтвердили информацию. «В рамках проекта установят новый радар и построят новый командно-диспетчерский пункт. Модернизация позволит повысить безопасность полетов», — сообщил представитель нижневартовского аэровокзала.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска начались работы по реконструкции. В настоящее время строители частично отремонтировали комплекс для заправки самолетов, пассажирский терминал обследуют для дальнейшей подготовки проекта.
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