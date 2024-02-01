Оборонное предприятие обновит системы безопасности в аэропорту Нижневартовска

В аэропорту Нижневартовска установят новый радар и построят новый диспетчерский пункт Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» обновит систему управления воздушным движением в аэропорту Нижневартовска (ХМАО). На сайте госзакупок указано, что стоимость работ составит больше 200 миллионов рублей.

«ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в лице филиала «Аэронавигация Севера Сибири» вынесла решение заключить договор по реконструкции и техническому перевооружению комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропорта Нижневартовск, включая оснащение аэродромным радиолокационным комплексом, с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Цена договора — 212 998 179 рублей 24 копейки», — сообщается на электронной торговой площадке.

По условиям договора, оборонное предприятие завершит обновление до 1 декабря 2025 года. В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU подтвердили информацию. «В рамках проекта установят новый радар и построят новый командно-диспетчерский пункт. Модернизация позволит повысить безопасность полетов», — сообщил представитель нижневартовского аэровокзала.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Нижневартовска начались работы по реконструкции. В настоящее время строители частично отремонтировали комплекс для заправки самолетов, пассажирский терминал обследуют для дальнейшей подготовки проекта.