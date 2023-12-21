В аэропорту Нижневартовска начались работы по реконструкции

21 декабря 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

В аэропорту Нижневартовска идет первый этап реконструкции: ремонт технического комплекса и обследование здания терминала Фото: Александр Елизаров © URA.RU В аэропорту Нижневартовска начались работы по реконструкции. Исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров сообщил агентству, что частично выполнен ремонт комплекса для заправки самолетов, а пассажирский терминал обследуют для дальнейшей подготовки проекта. «Часть работ по реконструкции технической инфраструктуры топливозаправочного комплекса аэропорта уже выполнена, остальные работы ждут начала теплого сезона. Здание пассажирского терминала проходит строительное обследование, по итогам которого будет разработан проект, а также, в случае необходимости, [будут проведены] мероприятия по усилению конструкций здания аэровокзала и укреплению несущих грунтов», — отметил Чубаров. Помимо модернизации зданий реконструкция аэропорта включает обновление оборудования и техники: перронных автобусов, тягачей, ремонт системы электроснабжения, комплекса заправки самолетов топливом. Часть материалов и оборудования для этих работ уже закуплена, остальное — на этапе закупки. Исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» подчеркнул, что работы по условиям заключенного договора будут выполнены не позднее 2026 года. «Компания строго соблюдает условия договора и планирует выполнить все инвестиционные мероприятия в установленное время, поэтому о переносе сроков речь не идет», — добавил Чубаров. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) планируют обновить аэропорт. Входная группа обретет новый современный вид, терминал оборудуют телетрапом, а в здании установят эскалаторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аэропорту Нижневартовска начались работы по реконструкции. Исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» Александр Чубаров сообщил агентству, что частично выполнен ремонт комплекса для заправки самолетов, а пассажирский терминал обследуют для дальнейшей подготовки проекта. «Часть работ по реконструкции технической инфраструктуры топливозаправочного комплекса аэропорта уже выполнена, остальные работы ждут начала теплого сезона. Здание пассажирского терминала проходит строительное обследование, по итогам которого будет разработан проект, а также, в случае необходимости, [будут проведены] мероприятия по усилению конструкций здания аэровокзала и укреплению несущих грунтов», — отметил Чубаров. Помимо модернизации зданий реконструкция аэропорта включает обновление оборудования и техники: перронных автобусов, тягачей, ремонт системы электроснабжения, комплекса заправки самолетов топливом. Часть материалов и оборудования для этих работ уже закуплена, остальное — на этапе закупки. Исполнительный директор «Нижневартовск Аэро» подчеркнул, что работы по условиям заключенного договора будут выполнены не позднее 2026 года. «Компания строго соблюдает условия договора и планирует выполнить все инвестиционные мероприятия в установленное время, поэтому о переносе сроков речь не идет», — добавил Чубаров. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) планируют обновить аэропорт. Входная группа обретет новый современный вид, терминал оборудуют телетрапом, а в здании установят эскалаторы.