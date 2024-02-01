Губернатор Текслер уволил челябинского замминистра по энергетике Симоненко

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Алексей Текслер на открытии «Дней науки в Челябинской области». Челябинск, текслер алексей
Постановление об увольнении Симоненко Текслер подписал 1 февраля Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра тарифного регулирования и энергетики региона Анну Симоненко. Соответствующее решение появилось на официальном правовом портале 1 февраля.

«Освободить Симоненко Анну от замещаемой должности заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и уволить с государственной службы 22 февраля», — говорится в тексте документа. Причиной увольнения стала инициатива Симоненко.

Симоненко заняла должность замминистра в ноябре 2019 года. До назначения она возглавляла в министерстве управление ценообразования в энергокомплексе.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра тарифного регулирования и энергетики региона Анну Симоненко. Соответствующее решение появилось на официальном правовом портале 1 февраля. «Освободить Симоненко Анну от замещаемой должности заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и уволить с государственной службы 22 февраля», — говорится в тексте документа. Причиной увольнения стала инициатива Симоненко. Симоненко заняла должность замминистра в ноябре 2019 года. До назначения она возглавляла в министерстве управление ценообразования в энергокомплексе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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