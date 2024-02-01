Губернатор Текслер уволил челябинского замминистра по энергетике Симоненко

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра тарифного регулирования и энергетики региона Анну Симоненко. Соответствующее решение появилось на официальном правовом портале 1 февраля.
«Освободить Симоненко Анну от замещаемой должности заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и уволить с государственной службы 22 февраля», — говорится в тексте документа. Причиной увольнения стала инициатива Симоненко.
Симоненко заняла должность замминистра в ноябре 2019 года. До назначения она возглавляла в министерстве управление ценообразования в энергокомплексе.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.