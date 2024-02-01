Губернатор Текслер уволил челябинского замминистра по энергетике Симоненко

01 февраля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Постановление об увольнении Симоненко Текслер подписал 1 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра тарифного регулирования и энергетики региона Анну Симоненко. Соответствующее решение появилось на официальном правовом портале 1 февраля. «Освободить Симоненко Анну от замещаемой должности заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и уволить с государственной службы 22 февраля», — говорится в тексте документа. Причиной увольнения стала инициатива Симоненко. Симоненко заняла должность замминистра в ноябре 2019 года. До назначения она возглавляла в министерстве управление ценообразования в энергокомплексе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил заместителя министра тарифного регулирования и энергетики региона Анну Симоненко. Соответствующее решение появилось на официальном правовом портале 1 февраля. «Освободить Симоненко Анну от замещаемой должности заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и уволить с государственной службы 22 февраля», — говорится в тексте документа. Причиной увольнения стала инициатива Симоненко. Симоненко заняла должность замминистра в ноябре 2019 года. До назначения она возглавляла в министерстве управление ценообразования в энергокомплексе.