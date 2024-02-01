ГИБДД будет направлять штрафы в отдел централизованного исполнения

01 февраля 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Электронные штрафы за нарушение ПДД будут направляться в специальный отдел электронного исполнения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная служба судебных приставов (ФССП) создала специальный отдел централизованного электронного исполнения для штрафов по ГИБДД. В него будут направляться все электронные штрафы, а через взаимодействие с банками будет обращено взыскание денег за уплату. Об этом сообщил директор службы Дмитрий Аристов. «Его работа ничем не отличается от работы обычного структурного подразделения, будет отличаться только тем, что весь объем штрафов, вынесенных в электронном виде, будет поступать к ним», — передает РИА Новости слова Аристова. Он отметил, что далее в банки будут рассылаться запросы о счетах, а при наличии денежных средств на них будет обращено взыскание. Аристов уточнил, что на данный момент ФССП взаимодействует с более чем 300 кредитными организациями. Поэтому сейчас нет смысла в том, чтобы рассылать эти штрафы отдельно по регионам. По его словам, один специализированный отдел выдал эффективность за взыскание штрафов в 84% за год. При этом общая эффективность взыскания составляла 75% за два года.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) создала специальный отдел централизованного электронного исполнения для штрафов по ГИБДД. В него будут направляться все электронные штрафы, а через взаимодействие с банками будет обращено взыскание денег за уплату. Об этом сообщил директор службы Дмитрий Аристов. «Его работа ничем не отличается от работы обычного структурного подразделения, будет отличаться только тем, что весь объем штрафов, вынесенных в электронном виде, будет поступать к ним», — передает РИА Новости слова Аристова. Он отметил, что далее в банки будут рассылаться запросы о счетах, а при наличии денежных средств на них будет обращено взыскание. Аристов уточнил, что на данный момент ФССП взаимодействует с более чем 300 кредитными организациями. Поэтому сейчас нет смысла в том, чтобы рассылать эти штрафы отдельно по регионам. По его словам, один специализированный отдел выдал эффективность за взыскание штрафов в 84% за год. При этом общая эффективность взыскания составляла 75% за два года.