Суд отменил оправдательный приговор медсестре из ХМАО, обвиненной в доведении коллег до самоубийства

Уголовное дело медсестры Матвейчук из Сургута вернули на пересмотр

02 февраля 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Об отмене приговора Ташмагамбетов сообщил «ВКонтакте» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело в отношении бывшей старшей медсестры травматологической больницы Сургута Ольги Матвейчук, обвиненной в доведении коллеги до суицида, вернули на пересмотр в городской суд. Об этом сообщил муж погибшей Радик Ташмагамбетов на своей странице «ВКонтакте». В октябре 2023 года городской суд Сургута оправдал Матвейчук. Муж погибшей не согласился с решением и подал апелляцию. «Доброе время всем сочувствующим Человекам! Приговор Ханты-Мансийским судом отменен», — сообщил Ташмагамбетов. Также он добавил, что уголовное дело направили на пересмотр. Очередное разбирательство будет проходить в Сургуте. В пресс-службе суда журналисту URA.RU сообщили, что к ним дело еще не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд оправдал медсестру Матвейчук, обвиняемую в доведении до самоубийства подчиненных Аяжан Ташмагамбетову и Ираиду Петрову. Улики по делу были уничтожены.

Уголовное дело в отношении бывшей старшей медсестры травматологической больницы Сургута Ольги Матвейчук, обвиненной в доведении коллеги до суицида, вернули на пересмотр в городской суд. Об этом сообщил муж погибшей Радик Ташмагамбетов на своей странице «ВКонтакте». В октябре 2023 года городской суд Сургута оправдал Матвейчук. Муж погибшей не согласился с решением и подал апелляцию. «Доброе время всем сочувствующим Человекам! Приговор Ханты-Мансийским судом отменен», — сообщил Ташмагамбетов. Также он добавил, что уголовное дело направили на пересмотр. Очередное разбирательство будет проходить в Сургуте. В пресс-службе суда журналисту URA.RU сообщили, что к ним дело еще не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд оправдал медсестру Матвейчук, обвиняемую в доведении до самоубийства подчиненных Аяжан Ташмагамбетову и Ираиду Петрову. Улики по делу были уничтожены.