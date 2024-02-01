Суд отменил оправдательный приговор медсестре из ХМАО, обвиненной в доведении коллег до самоубийства

Уголовное дело в отношении бывшей старшей медсестры травматологической больницы Сургута Ольги Матвейчук, обвиненной в доведении коллеги до суицида, вернули на пересмотр в городской суд. Об этом сообщил муж погибшей Радик Ташмагамбетов на своей странице «ВКонтакте».
В октябре 2023 года городской суд Сургута оправдал Матвейчук. Муж погибшей не согласился с решением и подал апелляцию. «Доброе время всем сочувствующим Человекам! Приговор Ханты-Мансийским судом отменен», — сообщил Ташмагамбетов.
Также он добавил, что уголовное дело направили на пересмотр. Очередное разбирательство будет проходить в Сургуте. В пресс-службе суда журналисту URA.RU сообщили, что к ним дело еще не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд оправдал медсестру Матвейчук, обвиняемую в доведении до самоубийства подчиненных Аяжан Ташмагамбетову и Ираиду Петрову. Улики по делу были уничтожены.
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