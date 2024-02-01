01 февраля 2024

Суд отменил оправдательный приговор медсестре из ХМАО, обвиненной в доведении коллег до самоубийства

Уголовное дело медсестры Матвейчук из Сургута вернули на пересмотр
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Об отмене приговора Ташмагамбетов сообщил «ВКонтакте» Фото:

Уголовное дело в отношении бывшей старшей медсестры травматологической больницы Сургута Ольги Матвейчук, обвиненной в доведении коллеги до суицида, вернули на пересмотр в городской суд. Об этом сообщил муж погибшей Радик Ташмагамбетов на своей странице «ВКонтакте».

В октябре 2023 года городской суд Сургута оправдал Матвейчук. Муж погибшей не согласился с решением и подал апелляцию. «Доброе время всем сочувствующим Человекам! Приговор Ханты-Мансийским судом отменен», — сообщил Ташмагамбетов.

Также он добавил, что уголовное дело направили на пересмотр. Очередное разбирательство будет проходить в Сургуте. В пресс-службе суда журналисту URA.RU сообщили, что к ним дело еще не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд оправдал медсестру Матвейчук, обвиняемую в доведении до самоубийства подчиненных Аяжан Ташмагамбетову и Ираиду Петрову. Улики по делу были уничтожены.

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Уголовное дело в отношении бывшей старшей медсестры травматологической больницы Сургута Ольги Матвейчук, обвиненной в доведении коллеги до суицида, вернули на пересмотр в городской суд. Об этом сообщил муж погибшей Радик Ташмагамбетов на своей странице «ВКонтакте». В октябре 2023 года городской суд Сургута оправдал Матвейчук. Муж погибшей не согласился с решением и подал апелляцию. «Доброе время всем сочувствующим Человекам! Приговор Ханты-Мансийским судом отменен», — сообщил Ташмагамбетов. Также он добавил, что уголовное дело направили на пересмотр. Очередное разбирательство будет проходить в Сургуте. В пресс-службе суда журналисту URA.RU сообщили, что к ним дело еще не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд оправдал медсестру Матвейчук, обвиняемую в доведении до самоубийства подчиненных Аяжан Ташмагамбетову и Ираиду Петрову. Улики по делу были уничтожены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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