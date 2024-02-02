В США захотели применить «акт Магнитского» против Венгрии

Сенат США хочет ввести против Венгрии персональные санкции

02 февраля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Против Виктора Орбана в США хотят ввести санкции в связи с «нарушением закона о правах человека» Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Американский Сенат намерен применить против Венгрии «акт Магнитского». Он заключается в введении санкций против тех стран, которые обвиняются в нарушении прав человека. Об этом заявил сенатор США Бен Кардин. «У меня есть глубокая обеспокоенность по поводу направления нынешнего венгерского правительства. Премьер-министр Виктор Орбан в последние дни в очередной раз показал себя наименее надежным членом НАТО. <…> Администрация Байдена должна изучить, действительно ли Венгрия является надежным партнером и уместно ли инициировать санкции против Венгрии в соответствии с «законом Магнитского», — уточнил Бен Кардин. Его сообщение опубликовано на официальном сайте Комитета. «Акт Магнитского» был принят в США в 2012 году. Соответствующий законопроект был введен в связи со смертью российского юриста Сергея Магнитского в 2008 году. Тот был арестован по обвинению в неуплате налогов и затем скончался в «Бутырке». Тогда в Вашингтоне посчитали, что дело было не до конца расследовано. Далее США ввели закон, позволяющий вводить санкции против стран, нарушающих закон о правах человека и назвали его в честь Магнитского. В ответ на это решение в России приняли так называемый закон Димы Яковлева, который запретил американцам усыновлять российских сирот.

Американский Сенат намерен применить против Венгрии «акт Магнитского». Он заключается в введении санкций против тех стран, которые обвиняются в нарушении прав человека. Об этом заявил сенатор США Бен Кардин. «У меня есть глубокая обеспокоенность по поводу направления нынешнего венгерского правительства. Премьер-министр Виктор Орбан в последние дни в очередной раз показал себя наименее надежным членом НАТО. <…> Администрация Байдена должна изучить, действительно ли Венгрия является надежным партнером и уместно ли инициировать санкции против Венгрии в соответствии с «законом Магнитского», — уточнил Бен Кардин. Его сообщение опубликовано на официальном сайте Комитета. «Акт Магнитского» был принят в США в 2012 году. Соответствующий законопроект был введен в связи со смертью российского юриста Сергея Магнитского в 2008 году. Тот был арестован по обвинению в неуплате налогов и затем скончался в «Бутырке». Тогда в Вашингтоне посчитали, что дело было не до конца расследовано. Далее США ввели закон, позволяющий вводить санкции против стран, нарушающих закон о правах человека и назвали его в честь Магнитского. В ответ на это решение в России приняли так называемый закон Димы Яковлева, который запретил американцам усыновлять российских сирот.