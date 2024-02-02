Baza: пьяный красноярец влетел на снегоходе в больницу и погиб. Фото

02 февраля 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Молодой человек на снегоходе влетел в окно больницы, передает Baza Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения влетел на снегоходе в окно больницы на Таймыре (Красноярский край). В результате аварии он погиб. Об этом сообщает Baza. «Снегоход влетел через окно в здание больницы на Таймыре. Молодой человек пронесся по коридору несколько метров и остановился, лишь когда врезался в стену. В результате аварии он погиб», — передают авторы канала. По одной из версии, мужчина мог специально совершить ДТП. В ходе происшествия он повредил трубу и стены в больнице. Медицинское помещение затопило горячей водой после происшествия. Мужчина влетел в окно на снегоходе Фото: telegram-канал Baza / https://t.me/bazabazon/24941

Молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения влетел на снегоходе в окно больницы на Таймыре (Красноярский край). В результате аварии он погиб. Об этом сообщает Baza. «Снегоход влетел через окно в здание больницы на Таймыре. Молодой человек пронесся по коридору несколько метров и остановился, лишь когда врезался в стену. В результате аварии он погиб», — передают авторы канала. По одной из версии, мужчина мог специально совершить ДТП. В ходе происшествия он повредил трубу и стены в больнице. Медицинское помещение затопило горячей водой после происшествия.