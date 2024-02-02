Молодой человек на снегоходе влетел в окно больницы, передает Baza
Молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения влетел на снегоходе в окно больницы на Таймыре (Красноярский край). В результате аварии он погиб. Об этом сообщает Baza.
«Снегоход влетел через окно в здание больницы на Таймыре. Молодой человек пронесся по коридору несколько метров и остановился, лишь когда врезался в стену. В результате аварии он погиб», — передают авторы канала. По одной из версии, мужчина мог специально совершить ДТП. В ходе происшествия он повредил трубу и стены в больнице. Медицинское помещение затопило горячей водой после происшествия.
Мужчина влетел в окно на снегоходе
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