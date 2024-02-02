Baza: пьяный красноярец влетел на снегоходе в больницу и погиб. Фото

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Зимний учет диких животных в лесах. Свердловская область, снегоход, охота, лесник, кордон, подкормка, запас на зиму
Молодой человек на снегоходе влетел в окно больницы, передает Baza Фото:

Молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения влетел на снегоходе в окно больницы на Таймыре (Красноярский край). В результате аварии он погиб. Об этом сообщает Baza.

«Снегоход влетел через окно в здание больницы на Таймыре. Молодой человек пронесся по коридору несколько метров и остановился, лишь когда врезался в стену. В результате аварии он погиб», — передают авторы канала. По одной из версии, мужчина мог специально совершить ДТП. В ходе происшествия он повредил трубу и стены в больнице. Медицинское помещение затопило горячей водой после происшествия.

Мужчина влетел в окно на снегоходе
Мужчина влетел в окно на снегоходе
Фото:

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Молодой мужчина в состоянии алкогольного опьянения влетел на снегоходе в окно больницы на Таймыре (Красноярский край). В результате аварии он погиб. Об этом сообщает Baza. «Снегоход влетел через окно в здание больницы на Таймыре. Молодой человек пронесся по коридору несколько метров и остановился, лишь когда врезался в стену. В результате аварии он погиб», — передают авторы канала. По одной из версии, мужчина мог специально совершить ДТП. В ходе происшествия он повредил трубу и стены в больнице. Медицинское помещение затопило горячей водой после происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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