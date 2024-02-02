Умер звезда фильмов «Рокки» и «Хищник» Карл Уэзерс

03 февраля 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

Актер Карл Уэзерс получил известность благодаря роли Аполло Крида из серии фильмов «Рокки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Актер Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет. Он был известен по ролям в фильмах «Рокки», «Хищник», «Счастливчик Гилмор», «Боевик Джексон» и сериале «Мандалорец». О кончине Уэзерса сообщили родственники. «Мы глубоко опечалены сообщением о кончине Карла Уэзерса. Он мирно скончался во сне в четверг, 1 февраля 2024 года <…> Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь», — передает слова родственников портал Dedline. Они подчеркнули, что мужчина получил признание во всем мире и среди поколений благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт.

Актер Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет. Он был известен по ролям в фильмах «Рокки», «Хищник», «Счастливчик Гилмор», «Боевик Джексон» и сериале «Мандалорец». О кончине Уэзерса сообщили родственники. «Мы глубоко опечалены сообщением о кончине Карла Уэзерса. Он мирно скончался во сне в четверг, 1 февраля 2024 года <…> Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь», — передает слова родственников портал Dedline. Они подчеркнули, что мужчина получил признание во всем мире и среди поколений благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт.