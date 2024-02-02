02 февраля 2024

Умер звезда фильмов «Рокки» и «Хищник» Карл Уэзерс

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Актер Карл Уэзерс получил известность благодаря роли Аполло Крида из серии фильмов «Рокки» Фото:

Актер Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет. Он был известен по ролям в фильмах «Рокки», «Хищник», «Счастливчик Гилмор», «Боевик Джексон» и сериале «Мандалорец». О кончине Уэзерса сообщили родственники.

«Мы глубоко опечалены сообщением о кончине Карла Уэзерса. Он мирно скончался во сне в четверг, 1 февраля 2024 года <…> Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь», — передает слова родственников портал Dedline. Они подчеркнули, что мужчина получил признание во всем мире и среди поколений благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт.

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Актер Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет. Он был известен по ролям в фильмах «Рокки», «Хищник», «Счастливчик Гилмор», «Боевик Джексон» и сериале «Мандалорец». О кончине Уэзерса сообщили родственники. «Мы глубоко опечалены сообщением о кончине Карла Уэзерса. Он мирно скончался во сне в четверг, 1 февраля 2024 года <…> Карл был исключительным человеком, который прожил необыкновенную жизнь», — передает слова родственников портал Dedline. Они подчеркнули, что мужчина получил признание во всем мире и среди поколений благодаря своему вкладу в кино, телевидение, искусство и спорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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