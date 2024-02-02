02 февраля 2024

Sony запретила активацию игр в Steam для РФ и Белоруссии

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Российские и белорусские геймеры столкнулись с проблемой активации игр в Steam Фото:

Компания Sony ограничила активацию видеоигр на платформе Steam для пользователей России и Белоруссии. Об этом рассказал российский нишевый издатель «Бука».

В публикации о предзаказе игры Horizon Forbidden West указана информация о блокировке. «Игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam», — пишут представители компании «Бука» на стене группы в соцсети «ВКонтакте». На территории других стран СНГ такой проблемы нет.

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Компания Sony ограничила активацию видеоигр на платформе Steam для пользователей России и Белоруссии. Об этом рассказал российский нишевый издатель «Бука». В публикации о предзаказе игры Horizon Forbidden West указана информация о блокировке. «Игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam», — пишут представители компании «Бука» на стене группы в соцсети «ВКонтакте». На территории других стран СНГ такой проблемы нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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