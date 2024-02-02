Sony запретила активацию игр в Steam для РФ и Белоруссии

03 февраля 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

Российские и белорусские геймеры столкнулись с проблемой активации игр в Steam Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания Sony ограничила активацию видеоигр на платформе Steam для пользователей России и Белоруссии. Об этом рассказал российский нишевый издатель «Бука». В публикации о предзаказе игры Horizon Forbidden West указана информация о блокировке. «Игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam», — пишут представители компании «Бука» на стене группы в соцсети «ВКонтакте». На территории других стран СНГ такой проблемы нет.

Компания Sony ограничила активацию видеоигр на платформе Steam для пользователей России и Белоруссии. Об этом рассказал российский нишевый издатель «Бука». В публикации о предзаказе игры Horizon Forbidden West указана информация о блокировке. «Игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam», — пишут представители компании «Бука» на стене группы в соцсети «ВКонтакте». На территории других стран СНГ такой проблемы нет.