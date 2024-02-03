Медведев призвал поддерживать западных политиков

03 февраля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев похвалил западных оппозиционных политиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу современной западной оппозиции. По его словам, независимые от официальных государственных партий политики способны критически оценивать пороки «либерального глобализма» и скептически смотреть на центральную роль США в современном мире. Поэтому их нужно поддерживать, подчеркнул он. «Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он уверен, что приход таких западных политиков к власти у себя в стране способен «оздоровить политический ландшафт» в мире. В одном из последних своих постов Медведев высказывался о «болезни Пиндостана». Тогда он рассуждал о расколе внутри США и отмечал, что весь мир «не без удовольствия» наблюдает, как Вашингтон теряет свои позиции в мире.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу современной западной оппозиции. По его словам, независимые от официальных государственных партий политики способны критически оценивать пороки «либерального глобализма» и скептически смотреть на центральную роль США в современном мире. Поэтому их нужно поддерживать, подчеркнул он. «Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он уверен, что приход таких западных политиков к власти у себя в стране способен «оздоровить политический ландшафт» в мире. В одном из последних своих постов Медведев высказывался о «болезни Пиндостана». Тогда он рассуждал о расколе внутри США и отмечал, что весь мир «не без удовольствия» наблюдает, как Вашингтон теряет свои позиции в мире.