Медведев призвал поддерживать западных политиков

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев похвалил западных оппозиционных политиков Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу современной западной оппозиции. По его словам, независимые от официальных государственных партий политики способны критически оценивать пороки «либерального глобализма» и скептически смотреть на центральную роль США в современном мире. Поэтому их нужно поддерживать, подчеркнул он.

«Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он уверен, что приход таких западных политиков к власти у себя в стране способен «оздоровить политический ландшафт» в мире.

В одном из последних своих постов Медведев высказывался о «болезни Пиндостана». Тогда он рассуждал о расколе внутри США и отмечал, что весь мир «не без удовольствия» наблюдает, как Вашингтон теряет свои позиции в мире.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу современной западной оппозиции. По его словам, независимые от официальных государственных партий политики способны критически оценивать пороки «либерального глобализма» и скептически смотреть на центральную роль США в современном мире. Поэтому их нужно поддерживать, подчеркнул он. «Безусловно, новые политики гораздо более адекватны и мотивированны, чем разжиревшие коты из традиционных западных партий. Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача — всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он уверен, что приход таких западных политиков к власти у себя в стране способен «оздоровить политический ландшафт» в мире. В одном из последних своих постов Медведев высказывался о «болезни Пиндостана». Тогда он рассуждал о расколе внутри США и отмечал, что весь мир «не без удовольствия» наблюдает, как Вашингтон теряет свои позиции в мире.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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