Медведев пошутил про образование Техасской Народной Республики и болезнь в «Пиндостане»

Медведев: образование Техасской народной республики становится все реальнее

26 января 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил, что мир с удовольствием наблюдает за расколом внутри США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил свое ироничное предсказание от 2022 года об отделении Техаса от США. По его словам, образование Техасской народной республики становится все реальнее, а остальной мир с удовольствием наблюдает, как США «корчатся от дурной болезни». Новость по теме США могут потерять один из штатов: конфликт Техаса и Байдена «Образование Техасской Народной Республики становится все более реальным. То, о чем я писал в конце позапрошлого года в шутливом предсказании», — написал Дмитрий Медведев у себя в Telegram. Также зампред Совбеза заявил, что США не смогли справиться с миграционным кризисом в одном из своих крупнейших штатов, что привело к внутреннему расколу. «Остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», — заключил чиновник. Ранее стало известно о риске отделения Техаса от США на фоне конфликта с администрацией президента Джо Байдена, связанного с миграционной политикой. Губернатор штата Грег Эббот заявил, что американский лидер совершил госизмену, продавшись наркокартелям и открыв границу для нелегалов , пишет Pravda.Ru. При этом еще в 2022 году Медведев заявлял, что когда-нибудь Техас организует с Мексикой союзное государство.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил свое ироничное предсказание от 2022 года об отделении Техаса от США. По его словам, образование Техасской народной республики становится все реальнее, а остальной мир с удовольствием наблюдает, как США «корчатся от дурной болезни». «Образование Техасской Народной Республики становится все более реальным. То, о чем я писал в конце позапрошлого года в шутливом предсказании», — написал Дмитрий Медведев у себя в Telegram. Также зампред Совбеза заявил, что США не смогли справиться с миграционным кризисом в одном из своих крупнейших штатов, что привело к внутреннему расколу. «Остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», — заключил чиновник. Ранее стало известно о риске отделения Техаса от США на фоне конфликта с администрацией президента Джо Байдена, связанного с миграционной политикой. Губернатор штата Грег Эббот заявил, что американский лидер совершил госизмену, продавшись наркокартелям и открыв границу для нелегалов, пишет Pravda.Ru. При этом еще в 2022 году Медведев заявлял, что когда-нибудь Техас организует с Мексикой союзное государство.