Армия и оружие ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске, десятки человек могут быть под завалами 03 февраля 2024 в 20:11 Размер текста - 17 + Леонид Пасечник сообщил, что под завалами в Лисичанске могут находиться люди Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Десятки человек могут находиться под завалами. «ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он отметил, что под завалами могут находиться десятки человек. Военная комендатура сообщила, что в результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщили РИА Новости. Еще 6 госпитализированы. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Десятки человек могут находиться под завалами. «ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он отметил, что под завалами могут находиться десятки человек. Военная комендатура сообщила, что в результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщили РИА Новости. Еще 6 госпитализированы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям