ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске, десятки человек могут быть под завалами

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Леонид Пасечник сообщил, что под завалами в Лисичанске могут находиться люди Фото:

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Десятки человек могут находиться под завалами.

«ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он отметил, что под завалами могут находиться десятки человек.

Военная комендатура сообщила, что в результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщили РИА Новости. Еще 6 госпитализированы.

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Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Десятки человек могут находиться под завалами. «ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он отметил, что под завалами могут находиться десятки человек. Военная комендатура сообщила, что в результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщили РИА Новости. Еще 6 госпитализированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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