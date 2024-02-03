ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске, десятки человек могут быть под завалами

Леонид Пасечник сообщил, что под завалами в Лисичанске могут находиться люди
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Десятки человек могут находиться под завалами.
«ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся мирные люди», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он отметил, что под завалами могут находиться десятки человек.
Военная комендатура сообщила, что в результате обстрела погибли два человека. Об этом сообщили РИА Новости. Еще 6 госпитализированы.
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