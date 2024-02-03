03 февраля 2024
02 февраля 2024

Боец из Сургута объяснил, почему военные с передовой редко пишут домой

Боец из Сургута «Хант»: пишем домой редко, чтобы не раскрыть свое местоположение
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, автомат калашникова, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Бойцы должны быть постоянно сосредоточены на передовой, сказал военный из ХМАО Фото:

Боец из Сургута (ХМАО) рассказал, что военнослужащие из зоны СВО редко оправляют домой письма, чтобы не раскрыть свое местоположение. Об этом сообщает telegram-канал «ЮграСолдату».

«„Хант“ из Сургута объяснил, почему бойцы порой редко пишут домой. На передовой приходиться соблюдать меры предосторожности, чтобы не раскрыть свое местоположение. Да и все-таки защитники на работе, говорит югорчанин, перед ними стоят важные задачи, требующие концентрации», — передает telegram-канал «ЮграСолдату».

В пресс-службе Минобороны РФ корреспонденту URA.RU сообщили, что бойцам, находящимся на фронте, разрешают связываться с родными через телемост. Такие звонки нужны для поддержания боевого духа бойцов. Полевой санитар из Татарстана рассказал, что на фронте до последнего скрывают расположения российских войск, чтобы избежать удара ракетами со стороны ВСУ. Любой недочет может стоить жизни солдатам, подметил эксперт.

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Боец из Сургута (ХМАО) рассказал, что военнослужащие из зоны СВО редко оправляют домой письма, чтобы не раскрыть свое местоположение. Об этом сообщает telegram-канал «ЮграСолдату». «„Хант“ из Сургута объяснил, почему бойцы порой редко пишут домой. На передовой приходиться соблюдать меры предосторожности, чтобы не раскрыть свое местоположение. Да и все-таки защитники на работе, говорит югорчанин, перед ними стоят важные задачи, требующие концентрации», — передает telegram-канал «ЮграСолдату». В пресс-службе Минобороны РФ корреспонденту URA.RU сообщили, что бойцам, находящимся на фронте, разрешают связываться с родными через телемост. Такие звонки нужны для поддержания боевого духа бойцов. Полевой санитар из Татарстана рассказал, что на фронте до последнего скрывают расположения российских войск, чтобы избежать удара ракетами со стороны ВСУ. Любой недочет может стоить жизни солдатам, подметил эксперт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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