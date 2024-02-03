Боец из Сургута объяснил, почему военные с передовой редко пишут домой

Боец из Сургута (ХМАО) рассказал, что военнослужащие из зоны СВО редко оправляют домой письма, чтобы не раскрыть свое местоположение. Об этом сообщает telegram-канал «ЮграСолдату».
«„Хант“ из Сургута объяснил, почему бойцы порой редко пишут домой. На передовой приходиться соблюдать меры предосторожности, чтобы не раскрыть свое местоположение. Да и все-таки защитники на работе, говорит югорчанин, перед ними стоят важные задачи, требующие концентрации», — передает telegram-канал «ЮграСолдату».
В пресс-службе Минобороны РФ корреспонденту URA.RU сообщили, что бойцам, находящимся на фронте, разрешают связываться с родными через телемост. Такие звонки нужны для поддержания боевого духа бойцов. Полевой санитар из Татарстана рассказал, что на фронте до последнего скрывают расположения российских войск, чтобы избежать удара ракетами со стороны ВСУ. Любой недочет может стоить жизни солдатам, подметил эксперт.
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