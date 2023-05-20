Полевой санитар объяснил, почему от бойцов СВО скрывают место их отправления

Информация о расположении российских войск держится в тайне, чтобы избежать удара ракетами со стороны Вооруженных сил Украины. Любой недочет может стоить жизни солдатам, рассказывает полевой санитар с позывным Бокс родом из Татарстана.
«Пошел добровольцем и не имел боевого опыта. Меня два месяца готовили в Казани, после чего перебросили в приграничный район, где продержали еще полторы недели. Все держится в тайне, чтобы по нам не выпустили ракеты. Иначе были бы потери», — передает издание «Подмосковье сегодня» слова Бокса.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил подготовку контрактников перед отправкой в зону проведения спецоперации. Для этого он посетил полигоны Западного военного округа.
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