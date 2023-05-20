Полевой санитар объяснил, почему от бойцов СВО скрывают место их отправления

Полевой санитар Бокс: чтобы избежать потерь, от бойцов СВО скрывают место их отправления
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Бойцам не говорят место их отправления, чтобы избежать потерь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Информация о расположении российских войск держится в тайне, чтобы избежать удара ракетами со стороны Вооруженных сил Украины. Любой недочет может стоить жизни солдатам, рассказывает полевой санитар с позывным Бокс родом из Татарстана.

«Пошел добровольцем и не имел боевого опыта. Меня два месяца готовили в Казани, после чего перебросили в приграничный район, где продержали еще полторы недели. Все держится в тайне, чтобы по нам не выпустили ракеты. Иначе были бы потери», — передает издание «Подмосковье сегодня» слова Бокса.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил подготовку контрактников перед отправкой в зону проведения спецоперации. Для этого он посетил полигоны Западного военного округа.

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Информация о расположении российских войск держится в тайне, чтобы избежать удара ракетами со стороны Вооруженных сил Украины. Любой недочет может стоить жизни солдатам, рассказывает полевой санитар с позывным Бокс родом из Татарстана. «Пошел добровольцем и не имел боевого опыта. Меня два месяца готовили в Казани, после чего перебросили в приграничный район, где продержали еще полторы недели. Все держится в тайне, чтобы по нам не выпустили ракеты. Иначе были бы потери», — передает издание «Подмосковье сегодня» слова Бокса. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил подготовку контрактников перед отправкой в зону проведения спецоперации. Для этого он посетил полигоны Западного военного округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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