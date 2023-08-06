06 августа 2023

Челябинские бойцы с фронта пообщались с родными. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы пообщались с родными через телемост Фото:
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Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, пообщались с родными через телемост. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ, такие телемосты проводятся регулярно и служат для поддержания боевого духа бойцов.

«Мобилизованные военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие боевые задачи в зоне СВО, увиделись с родственниками из Челябинской области в ходе проведения телевизионного моста. При общении военнослужащие поблагодарили родных и близких за поддержку, терпение и рассказали им о своих успехах в зоне СВО, а также заверили, что все поставленные задачи будут выполнены и вскоре они вернуться домой», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Данный телемост является далеко не первым. За все время командование ЦВО провело десятки подобных мероприятий. Дух бойцов после общения с родными повышается, а семьи получают необходимую информацию.

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Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, пообщались с родными через телемост. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ, такие телемосты проводятся регулярно и служат для поддержания боевого духа бойцов. «Мобилизованные военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие боевые задачи в зоне СВО, увиделись с родственниками из Челябинской области в ходе проведения телевизионного моста. При общении военнослужащие поблагодарили родных и близких за поддержку, терпение и рассказали им о своих успехах в зоне СВО, а также заверили, что все поставленные задачи будут выполнены и вскоре они вернуться домой», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ. Данный телемост является далеко не первым. За все время командование ЦВО провело десятки подобных мероприятий. Дух бойцов после общения с родными повышается, а семьи получают необходимую информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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