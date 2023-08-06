Челябинские бойцы, находящиеся на фронте, пообщались с родными через телемост. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ, такие телемосты проводятся регулярно и служат для поддержания боевого духа бойцов.
«Мобилизованные военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), выполняющие боевые задачи в зоне СВО, увиделись с родственниками из Челябинской области в ходе проведения телевизионного моста. При общении военнослужащие поблагодарили родных и близких за поддержку, терпение и рассказали им о своих успехах в зоне СВО, а также заверили, что все поставленные задачи будут выполнены и вскоре они вернуться домой», — сообщили URA.RU в пресс-службе Минобороны РФ.
Данный телемост является далеко не первым. За все время командование ЦВО провело десятки подобных мероприятий. Дух бойцов после общения с родными повышается, а семьи получают необходимую информацию.
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