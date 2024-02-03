03 февраля 2024
02 февраля 2024

Бастрыкин заступился за 16-летнюю тюменку, которую мать избивала на камеру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, класс, учеба, школа, ученица, школьница
Юная тюменка искала защиты у семьи своей подруги Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с 16-летнеей девочкой из Тюмени, которую избивает мать и снимает на телефон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственными органами СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову представить доклад о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В соцсетях и СМИ была размещена информация и видео, на котором применялось насилие к несовершеннолетней. Отмечается, что 16-летняя девочка постоянно терпела издевательства и унижения со стороны матери, которая снимала происходящее на телефон. Девочка искала защиту в семье своей подруги, демонстрируя следы от побоев. После этого делом заинтересовался прокурор региона Владислав Московских. Он дал указание организовать проверку по данному факту.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с 16-летнеей девочкой из Тюмени, которую избивает мать и снимает на телефон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следственными органами СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову представить доклад о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В соцсетях и СМИ была размещена информация и видео, на котором применялось насилие к несовершеннолетней. Отмечается, что 16-летняя девочка постоянно терпела издевательства и унижения со стороны матери, которая снимала происходящее на телефон. Девочка искала защиту в семье своей подруги, демонстрируя следы от побоев. После этого делом заинтересовался прокурор региона Владислав Московских. Он дал указание организовать проверку по данному факту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...