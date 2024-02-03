Бастрыкин заступился за 16-летнюю тюменку, которую мать избивала на камеру

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с 16-летнеей девочкой из Тюмени, которую избивает мать и снимает на телефон. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Следственными органами СУ СК России по Тюменской области по данному факту организована доследственная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по региону Александру Кублякову представить доклад о ходе проводимой проверки и установленных обстоятельствах», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В соцсетях и СМИ была размещена информация и видео, на котором применялось насилие к несовершеннолетней. Отмечается, что 16-летняя девочка постоянно терпела издевательства и унижения со стороны матери, которая снимала происходящее на телефон. Девочка искала защиту в семье своей подруги, демонстрируя следы от побоев. После этого делом заинтересовался прокурор региона Владислав Московских. Он дал указание организовать проверку по данному факту.
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