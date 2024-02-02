Прокуратура занялась тюменкой, которая применяла насилие к своему ребенку

03 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Тюменка применяла насилие к своей дочке 2007 года рождения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал указание организовать проверку по факту применения насилия к девочке-подростку со стороны матери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокурор Тюменской области поручил прокураторам Тюмени и Тюменского района провести проверку по фактам, изложенным в публикации, дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее в нескольких СМИ было опубликовано видео, на котором мать применяла насилие к своей дочке 2007 года рождения.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал указание организовать проверку по факту применения насилия к девочке-подростку со стороны матери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокурор Тюменской области поручил прокураторам Тюмени и Тюменского района провести проверку по фактам, изложенным в публикации, дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее в нескольких СМИ было опубликовано видео, на котором мать применяла насилие к своей дочке 2007 года рождения.