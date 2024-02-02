02 февраля 2024

Прокуратура занялась тюменкой, которая применяла насилие к своему ребенку

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Тюменка применяла насилие к своей дочке 2007 года рождения Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал указание организовать проверку по факту применения насилия к девочке-подростку со стороны матери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокурор Тюменской области поручил прокураторам Тюмени и Тюменского района провести проверку по фактам, изложенным в публикации, дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее в нескольких СМИ было опубликовано видео, на котором мать применяла насилие к своей дочке 2007 года рождения.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал указание организовать проверку по факту применения насилия к девочке-подростку со стороны матери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокурор Тюменской области поручил прокураторам Тюмени и Тюменского района провести проверку по фактам, изложенным в публикации, дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Ранее в нескольких СМИ было опубликовано видео, на котором мать применяла насилие к своей дочке 2007 года рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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