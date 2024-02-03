03 февраля 2024
02 февраля 2024

Полицейские ликвидировали сеть тайников с наркотиками в центре Шадринска

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинолог. Курган, полиция
В операции участвовали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков и оперативники угрозыска Фото:

Полицейские установили расположение и ликвидировали сеть наркотайников, обустроенных в центре Шадринска (Курганская область). Также силовикам удалось задержать предполагаемую наркосбытчицу, передает пресс-служба УМВД России по региону.

«У подозреваемой изъяты 17 свертков, содержащих смесь наркотических веществ, общей массой 30,5 грамма. Еще четыре свертка с запрещенными веществами полицейские обнаружили в тайниках», — указано на сайте ведомства.

Задержанной оказалась ранее неоднократно судимая 45-летняя женщина. Она нашла в интернете подработку, связанную с незаконным оборотом наркотиков. По предварительным данным, подозреваемая по указанным координатам отыскала крупную партию запрещенных веществ и оборудовала сеть тайников в центре города для дальнейшего распространения. В телефоне женщины обнаружена переписка с кураторами. Ей грозит пожизненное заключение.

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Полицейские установили расположение и ликвидировали сеть наркотайников, обустроенных в центре Шадринска (Курганская область). Также силовикам удалось задержать предполагаемую наркосбытчицу, передает пресс-служба УМВД России по региону. «У подозреваемой изъяты 17 свертков, содержащих смесь наркотических веществ, общей массой 30,5 грамма. Еще четыре свертка с запрещенными веществами полицейские обнаружили в тайниках», — указано на сайте ведомства. Задержанной оказалась ранее неоднократно судимая 45-летняя женщина. Она нашла в интернете подработку, связанную с незаконным оборотом наркотиков. По предварительным данным, подозреваемая по указанным координатам отыскала крупную партию запрещенных веществ и оборудовала сеть тайников в центре города для дальнейшего распространения. В телефоне женщины обнаружена переписка с кураторами. Ей грозит пожизненное заключение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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