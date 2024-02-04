04 февраля 2024

В США заявили, что ВСУ отдали инициативу российским силам

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов отдали инициативу российским силам. Об этом пишет американская газета New York Times. Уточнятся, что главной целью Киева является сохранение имеющихся позиций, однако и эта ситуация может измениться в любой момент.

«Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России», — пишет New York Times. Журналисты издания сообщают, что ВСУ вынуждены экономить из-за острой нехватки снарядов, комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.

Депутат Верховной рады Егор Чернев сообщал о критической ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины. По его словам, на фоне нехватки боеприпасов Киев постоянно обращается за помощью к США. При этом Украины ищет альтернативные пути для обеспечения страны вооружением.

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ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов отдали инициативу российским силам. Об этом пишет американская газета New York Times. Уточнятся, что главной целью Киева является сохранение имеющихся позиций, однако и эта ситуация может измениться в любой момент. «Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России», — пишет New York Times. Журналисты издания сообщают, что ВСУ вынуждены экономить из-за острой нехватки снарядов, комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники. Депутат Верховной рады Егор Чернев сообщал о критической ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины. По его словам, на фоне нехватки боеприпасов Киев постоянно обращается за помощью к США. При этом Украины ищет альтернативные пути для обеспечения страны вооружением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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