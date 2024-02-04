В США заявили, что ВСУ отдали инициативу российским силам

05 февраля 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов отдали инициативу российским силам. Об этом пишет американская газета New York Times. Уточнятся, что главной целью Киева является сохранение имеющихся позиций, однако и эта ситуация может измениться в любой момент. «Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России», — пишет New York Times. Журналисты издания сообщают, что ВСУ вынуждены экономить из-за острой нехватки снарядов, комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники. Депутат Верховной рады Егор Чернев сообщал о критической ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины. По его словам, на фоне нехватки боеприпасов Киев постоянно обращается за помощью к США. При этом Украины ищет альтернативные пути для обеспечения страны вооружением.

ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов отдали инициативу российским силам. Об этом пишет американская газета New York Times. Уточнятся, что главной целью Киева является сохранение имеющихся позиций, однако и эта ситуация может измениться в любой момент. «Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России», — пишет New York Times. Журналисты издания сообщают, что ВСУ вынуждены экономить из-за острой нехватки снарядов, комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники. Депутат Верховной рады Егор Чернев сообщал о критической ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины. По его словам, на фоне нехватки боеприпасов Киев постоянно обращается за помощью к США. При этом Украины ищет альтернативные пути для обеспечения страны вооружением.