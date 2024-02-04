На Украине началась паника из-за ситуации на фронте

Депутат Чернев: ситуация у ВСУ критическая из-за нехватки боеприпасов

04 февраля 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

У ВСУ критическая ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ситуация у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на после боя является критической, поскольку им нехватает боеприпасов. Об этом заявил депутат Верховной рады Егор Чернев. «Мы доносим через медиа США, что критическая ситуация на поле боя у нас из-за нехватки боеприпасов», — сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона, его трансляция велась на YouTube-канале ТСН. Он добавил, что Украина не собирается сдаваться и ищет альтернативные пути для обеспечения страны вооружением. Ранее издание Business Insider написало, что ВСУ столкнулись в зоне боевых действий с серьезной проблемой на фоне нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по украинским позициям. Отмечается, что ВС России сохраняют перед армией Украины преимущество в артиллерийских боеприпасах. При этом разрыв в показателях только увеличивается, передает RT.

Ситуация у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на после боя является критической, поскольку им нехватает боеприпасов. Об этом заявил депутат Верховной рады Егор Чернев. «Мы доносим через медиа США, что критическая ситуация на поле боя у нас из-за нехватки боеприпасов», — сказал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона, его трансляция велась на YouTube-канале ТСН. Он добавил, что Украина не собирается сдаваться и ищет альтернативные пути для обеспечения страны вооружением. Ранее издание Business Insider написало, что ВСУ столкнулись в зоне боевых действий с серьезной проблемой на фоне нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по украинским позициям. Отмечается, что ВС России сохраняют перед армией Украины преимущество в артиллерийских боеприпасах. При этом разрыв в показателях только увеличивается, передает RT.