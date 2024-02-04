04 февраля 2024

Сотрудники магазина «ЖизньМарт» в Челябинске зарыли отходы в детском саду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Москве. Москва, лопата, снег, мусорные контейнеры, мусорка, помойка
После звонка руководству пакет откопали из-под снега и оставили у мусорных контейнеров Фото:

Жители микрорайона Челябинска Academ Riverside жалуются на мусор, закопанный в снег на территории детского сада сотрудниками магазина «ЖизньМарт». Кадрами, на которых люди в форме «ЖизньМарта» выбрасывают отходы, с URA.RU поделилась читательница.

«Жители по адресу Университетская набережная, 46, были очевидцами того, как работники „ЖизньМарт“ закопали мешок с отходами на территории садика. Видео записано после обращения в магазин», — сообщила URA.RU Людмила Ф.

На видео три человека в зеленых куртках откапывают мешок из снега. За мешком, как сообщила жительница дома, сотрудники вернулись после жалобы в магазин. В последующем пакет выбросили рядом с контейнерами, установленные во дворе для бытовых отходов. По словам жильцов, магазину сделали замечание за выброс мусора в баки, принадлежащие дому, после чего и произошел инцидент.

URA.RU обратилось в пресс-службу сети магазинов «ЖизньМарт». Там обещали предоставить ответ позже.

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Жители микрорайона Челябинска Academ Riverside жалуются на мусор, закопанный в снег на территории детского сада сотрудниками магазина «ЖизньМарт». Кадрами, на которых люди в форме «ЖизньМарта» выбрасывают отходы, с URA.RU поделилась читательница. «Жители по адресу Университетская набережная, 46, были очевидцами того, как работники „ЖизньМарт“ закопали мешок с отходами на территории садика. Видео записано после обращения в магазин», — сообщила URA.RU Людмила Ф. На видео три человека в зеленых куртках откапывают мешок из снега. За мешком, как сообщила жительница дома, сотрудники вернулись после жалобы в магазин. В последующем пакет выбросили рядом с контейнерами, установленные во дворе для бытовых отходов. По словам жильцов, магазину сделали замечание за выброс мусора в баки, принадлежащие дому, после чего и произошел инцидент. URA.RU обратилось в пресс-службу сети магазинов «ЖизньМарт». Там обещали предоставить ответ позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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