Жители микрорайона Челябинска Academ Riverside жалуются на мусор, закопанный в снег на территории детского сада сотрудниками магазина «ЖизньМарт». Кадрами, на которых люди в форме «ЖизньМарта» выбрасывают отходы, с URA.RU поделилась читательница.
«Жители по адресу Университетская набережная, 46, были очевидцами того, как работники „ЖизньМарт“ закопали мешок с отходами на территории садика. Видео записано после обращения в магазин», — сообщила URA.RU Людмила Ф.
На видео три человека в зеленых куртках откапывают мешок из снега. За мешком, как сообщила жительница дома, сотрудники вернулись после жалобы в магазин. В последующем пакет выбросили рядом с контейнерами, установленные во дворе для бытовых отходов. По словам жильцов, магазину сделали замечание за выброс мусора в баки, принадлежащие дому, после чего и произошел инцидент.
URA.RU обратилось в пресс-службу сети магазинов «ЖизньМарт». Там обещали предоставить ответ позже.
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