Baza: росгвардейцы расстреляли подполковника МВД в Грозном

В Грозном сотрудники Росгвардии расстреляли машину, в которой находился подполковник МВД Альберт Атмурзаев. Он не остановился после двух предупредительных выстрелов. Мужчина получил ранение в голову и погиб. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Сотрудники Росгвардии расстреляли машину с подполковником МВД, который пытался скрыться», — передает канал. Отмечается, что полицейский погиб. По предварительным данным, он был ранен в голову и доставлен в ЦРБ Грозного.
Сотрудники ОМОН-Ахмат 4 февраля хотели остановить «Митсубиси Паджеро» в районе «Ахмат-Арены» в Грозном. При этом водитель не остановился, а после двух предупредительных выстрелов по его машине был открыт огонь. Оказалось, что автомобилем управлял начальник отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД подполковник Альберт Атмурзаев.
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