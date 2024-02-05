Baza: росгвардейцы расстреляли подполковника МВД в Грозном

05 февраля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Росгвардейцы выстрелили в подполковника МВД, попав ему в голову Фото: Илья Московец © URA.RU В Грозном сотрудники Росгвардии расстреляли машину, в которой находился подполковник МВД Альберт Атмурзаев. Он не остановился после двух предупредительных выстрелов. Мужчина получил ранение в голову и погиб. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сотрудники Росгвардии расстреляли машину с подполковником МВД, который пытался скрыться», — передает канал. Отмечается, что полицейский погиб. По предварительным данным, он был ранен в голову и доставлен в ЦРБ Грозного. Сотрудники ОМОН-Ахмат 4 февраля хотели остановить «Митсубиси Паджеро» в районе «Ахмат-Арены» в Грозном. При этом водитель не остановился, а после двух предупредительных выстрелов по его машине был открыт огонь. Оказалось, что автомобилем управлял начальник отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД подполковник Альберт Атмурзаев.

В Грозном сотрудники Росгвардии расстреляли машину, в которой находился подполковник МВД Альберт Атмурзаев. Он не остановился после двух предупредительных выстрелов. Мужчина получил ранение в голову и погиб. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сотрудники Росгвардии расстреляли машину с подполковником МВД, который пытался скрыться», — передает канал. Отмечается, что полицейский погиб. По предварительным данным, он был ранен в голову и доставлен в ЦРБ Грозного. Сотрудники ОМОН-Ахмат 4 февраля хотели остановить «Митсубиси Паджеро» в районе «Ахмат-Арены» в Грозном. При этом водитель не остановился, а после двух предупредительных выстрелов по его машине был открыт огонь. Оказалось, что автомобилем управлял начальник отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД подполковник Альберт Атмурзаев.