Baza: росгвардейцы расстреляли подполковника МВД в Грозном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Безопасный Урал». Екатеринбург, автомат, оружие, силовик, чп, росгвардия, росгвардеец
Росгвардейцы выстрелили в подполковника МВД, попав ему в голову Фото:

В Грозном сотрудники Росгвардии расстреляли машину, в которой находился подполковник МВД Альберт Атмурзаев. Он не остановился после двух предупредительных выстрелов. Мужчина получил ранение в голову и погиб. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Сотрудники Росгвардии расстреляли машину с подполковником МВД, который пытался скрыться», — передает канал. Отмечается, что полицейский погиб. По предварительным данным, он был ранен в голову и доставлен в ЦРБ Грозного.

Сотрудники ОМОН-Ахмат 4 февраля хотели остановить «Митсубиси Паджеро» в районе «Ахмат-Арены» в Грозном. При этом водитель не остановился, а после двух предупредительных выстрелов по его машине был открыт огонь. Оказалось, что автомобилем управлял начальник отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД подполковник Альберт Атмурзаев.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Грозном сотрудники Росгвардии расстреляли машину, в которой находился подполковник МВД Альберт Атмурзаев. Он не остановился после двух предупредительных выстрелов. Мужчина получил ранение в голову и погиб. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сотрудники Росгвардии расстреляли машину с подполковником МВД, который пытался скрыться», — передает канал. Отмечается, что полицейский погиб. По предварительным данным, он был ранен в голову и доставлен в ЦРБ Грозного. Сотрудники ОМОН-Ахмат 4 февраля хотели остановить «Митсубиси Паджеро» в районе «Ахмат-Арены» в Грозном. При этом водитель не остановился, а после двух предупредительных выстрелов по его машине был открыт огонь. Оказалось, что автомобилем управлял начальник отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов и подразделений МВД подполковник Альберт Атмурзаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...