Происшествия Песков высказался об обстреле Лисичанска, где погибло 28 человек Песков назвал обстрел Лисичанска чудовищным терактом 05 февраля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + Удары по мирным гражданам — это теракт, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске Украина совершила чудовищный теракт, обстреляв Лисичанск в ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От удара ВСУ 3 февраля погибли 28 человек. «Кроме как терактом, это назвать нельзя. Удары по объектам мирной инфраструктуры — это чудовищный теракт. И количество жертв об этом говорит», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Украина совершила чудовищный теракт, обстреляв Лисичанск в ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От удара ВСУ 3 февраля погибли 28 человек. «Кроме как терактом, это назвать нельзя. Удары по объектам мирной инфраструктуры — это чудовищный теракт. И количество жертв об этом говорит», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям