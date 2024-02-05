Песков высказался об обстреле Лисичанска, где погибло 28 человек

Песков назвал обстрел Лисичанска чудовищным терактом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Удары по мирным гражданам — это теракт, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске

Украина совершила чудовищный теракт, обстреляв Лисичанск в ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От удара ВСУ 3 февраля погибли 28 человек.

«Кроме как терактом, это назвать нельзя. Удары по объектам мирной инфраструктуры — это чудовищный теракт. И количество жертв об этом говорит», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

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Украина совершила чудовищный теракт, обстреляв Лисичанск в ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От удара ВСУ 3 февраля погибли 28 человек. «Кроме как терактом, это назвать нельзя. Удары по объектам мирной инфраструктуры — это чудовищный теракт. И количество жертв об этом говорит», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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