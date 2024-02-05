Песков высказался об обстреле Лисичанска, где погибло 28 человек

Удары по мирным гражданам — это теракт, заявил Песков
новость из сюжетаВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске
Украина совершила чудовищный теракт, обстреляв Лисичанск в ЛНР. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От удара ВСУ 3 февраля погибли 28 человек.
«Кроме как терактом, это назвать нельзя. Удары по объектам мирной инфраструктуры — это чудовищный теракт. И количество жертв об этом говорит», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.
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