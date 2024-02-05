Bloomberg: санкции к 24 февраля коснутся десятков граждан и предприятий России

05 февраля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

В новый пакет санкций ЕС против РФ войдут десятки физических и юридических лиц Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз введет 13-й пакет антироссийских санкций, который коснется десятков физических и юридических лиц. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Пакет, который станет 13-м, будет включать предложения о включении в список еще десятков физических и юридических лиц», — написало агентство , ссылаясь на информированные источники. Там добавили, что также разрабатываются новые ограничения в сфере экономики. Ранее издание Politico писало о том, что 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет «символическим». Отмечалось, что он будет содержать расширенные санкционные списки, большинству компаний запретят экспортировать товары двойного назначения, передает «Национальная служба новостей».

Евросоюз введет 13-й пакет антироссийских санкций, который коснется десятков физических и юридических лиц. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Пакет, который станет 13-м, будет включать предложения о включении в список еще десятков физических и юридических лиц», — написало агентство, ссылаясь на информированные источники. Там добавили, что также разрабатываются новые ограничения в сфере экономики. Ранее издание Politico писало о том, что 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет «символическим». Отмечалось, что он будет содержать расширенные санкционные списки, большинству компаний запретят экспортировать товары двойного назначения, передает «Национальная служба новостей».