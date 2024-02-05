Bloomberg: санкции к 24 февраля коснутся десятков граждан и предприятий России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
клип арт санкции, санкции, санкции США
В новый пакет санкций ЕС против РФ войдут десятки физических и юридических лиц Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз введет 13-й пакет антироссийских санкций, который коснется десятков физических и юридических лиц. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Пакет, который станет 13-м, будет включать предложения о включении в список еще десятков физических и юридических лиц», — написало агентство, ссылаясь на информированные источники. Там добавили, что также разрабатываются новые ограничения в сфере экономики.

Ранее издание Politico писало о том, что 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет «символическим». Отмечалось, что он будет содержать расширенные санкционные списки, большинству компаний запретят экспортировать товары двойного назначения, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз введет 13-й пакет антироссийских санкций, который коснется десятков физических и юридических лиц. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Пакет, который станет 13-м, будет включать предложения о включении в список еще десятков физических и юридических лиц», — написало агентство, ссылаясь на информированные источники. Там добавили, что также разрабатываются новые ограничения в сфере экономики. Ранее издание Politico писало о том, что 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России будет «символическим». Отмечалось, что он будет содержать расширенные санкционные списки, большинству компаний запретят экспортировать товары двойного назначения, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...