Новым гендиректором МИД РФ стал бывший смоленский губернатор

Алексей Островский назначен новым гендиректором МИД РФ

05 февраля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Островский до 17 марта 2023 года был губернатором Смоленской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский назначен новым генеральным директором Министерства иностранных дел России. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина. «Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российскойц Федерации», — говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов. Указ вступил в силу с момента орпубликова. Другим указом от должности гендиректора МИД освобожден Сергей Вязалов. Он переходит на другую работу. Алексей Островский был губернатором Смоленской области с 26 апреля 2012 года по 17 марта 2023 года. Депутат Государственной думы IV—VI созывов (2003—2012). Гендиректор МИД курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности министерства, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом. Он также ответственен за размещение и обслуживание диппредставительств иностранных государств, аккредитованных в России.

Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский назначен новым генеральным директором Министерства иностранных дел России. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина. «Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российскойц Федерации», — говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов. Указ вступил в силу с момента орпубликова. Другим указом от должности гендиректора МИД освобожден Сергей Вязалов. Он переходит на другую работу. Алексей Островский был губернатором Смоленской области с 26 апреля 2012 года по 17 марта 2023 года. Депутат Государственной думы IV—VI созывов (2003—2012). Гендиректор МИД курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности министерства, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом. Он также ответственен за размещение и обслуживание диппредставительств иностранных государств, аккредитованных в России.