Новым гендиректором МИД РФ стал бывший смоленский губернатор

Алексей Островский назначен новым гендиректором МИД РФ
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, островский алексей
Островский до 17 марта 2023 года был губернатором Смоленской области Фото:

Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский назначен новым генеральным директором Министерства иностранных дел России. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российскойц Федерации», — говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов. Указ вступил в силу с момента орпубликова.

Другим указом от должности гендиректора МИД освобожден Сергей Вязалов. Он переходит на другую работу.

Алексей Островский был губернатором Смоленской области с 26 апреля 2012 года по 17 марта 2023 года. Депутат Государственной думы IV—VI созывов (2003—2012).

Гендиректор МИД курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности министерства, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом. Он также ответственен за размещение и обслуживание диппредставительств иностранных государств, аккредитованных в России.

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Бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский назначен новым генеральным директором Министерства иностранных дел России. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина. «Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российскойц Федерации», — говорится в указе, опубликованном на портале правовых актов. Указ вступил в силу с момента орпубликова. Другим указом от должности гендиректора МИД освобожден Сергей Вязалов. Он переходит на другую работу. Алексей Островский был губернатором Смоленской области с 26 апреля 2012 года по 17 марта 2023 года. Депутат Государственной думы IV—VI созывов (2003—2012). Гендиректор МИД курирует вопросы финансово-хозяйственной деятельности министерства, капитального строительства, управления дипломатической собственностью за рубежом. Он также ответственен за размещение и обслуживание диппредставительств иностранных государств, аккредитованных в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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