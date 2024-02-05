Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы полосы

05 февраля 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Из-за ЧП аэропорт Саранска временно закрыт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Саранска (Мордовия) самолет с тренерами по фигурному катанию при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом журналистам рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая также находилась на борту. «Сейчас находимся в самолете. Он выкатился за пределы посадочной полосы. Машины чистят дорогу, чтобы нас высадить», — сообщила Тарасова агентству ТАСС. Она добавила, что с пассажирами все в порядке, но приземление ей показалось жестким. В Росавиации журналистам ТАСС сообщили, что аэропорт Саранска временно закрыт на прием и вылет самолетов. Мера введена после выката самолета за пределы ВПП.

В аэропорту Саранска (Мордовия) самолет с тренерами по фигурному катанию при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом журналистам рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая также находилась на борту. «Сейчас находимся в самолете. Он выкатился за пределы посадочной полосы. Машины чистят дорогу, чтобы нас высадить», — сообщила Тарасова агентству ТАСС. Она добавила, что с пассажирами все в порядке, но приземление ей показалось жестким. В Росавиации журналистам ТАСС сообщили, что аэропорт Саранска временно закрыт на прием и вылет самолетов. Мера введена после выката самолета за пределы ВПП.