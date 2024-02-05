Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы полосы

В аэропорту Саранска (Мордовия) самолет с тренерами по фигурному катанию при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом журналистам рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая также находилась на борту.
«Сейчас находимся в самолете. Он выкатился за пределы посадочной полосы. Машины чистят дорогу, чтобы нас высадить», — сообщила Тарасова агентству ТАСС. Она добавила, что с пассажирами все в порядке, но приземление ей показалось жестким.
В Росавиации журналистам ТАСС сообщили, что аэропорт Саранска временно закрыт на прием и вылет самолетов. Мера введена после выката самолета за пределы ВПП.
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