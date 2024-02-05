Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы полосы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, впп, взлетно-посадочная полоса, взлетное поле
Из-за ЧП аэропорт Саранска временно закрыт Фото:

В аэропорту Саранска (Мордовия) самолет с тренерами по фигурному катанию при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом журналистам рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая также находилась на борту.

«Сейчас находимся в самолете. Он выкатился за пределы посадочной полосы. Машины чистят дорогу, чтобы нас высадить», — сообщила Тарасова агентству ТАСС. Она добавила, что с пассажирами все в порядке, но приземление ей показалось жестким.

В Росавиации журналистам ТАСС сообщили, что аэропорт Саранска временно закрыт на прием и вылет самолетов. Мера введена после выката самолета за пределы ВПП.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Саранска (Мордовия) самолет с тренерами по фигурному катанию при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом журналистам рассказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая также находилась на борту. «Сейчас находимся в самолете. Он выкатился за пределы посадочной полосы. Машины чистят дорогу, чтобы нас высадить», — сообщила Тарасова агентству ТАСС. Она добавила, что с пассажирами все в порядке, но приземление ей показалось жестким. В Росавиации журналистам ТАСС сообщили, что аэропорт Саранска временно закрыт на прием и вылет самолетов. Мера введена после выката самолета за пределы ВПП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...