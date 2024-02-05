05 февраля 2024

Министр финансов Германии признал обнищании страны

Министр финансов Линдер: Германия беднеет и больше не конкурентноспособна
© Служба новостей «URA.RU»
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Германия становится беднее и неконкуретноспособна из-за невозможности обеспечить экономический рост. Об этом заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

«Германия становится беднее, потому что у нас нет роста, мы отстаем. Страна больше не конкурентоспособна», — слова Линднера цитирует агентство Bloomberg. Отмечается, что экономика страны переживает серьезный кризис. В 2023 ВВП страны снизился по сравнению с предыдущим на 0,3%.

На днях была озвучена сумма ущерба от возможного выхода Германии из Евросоюза, а также проанализированы негативные последствия для экономики страны. Сообщалось, что прямые потери в ВВП могут составить минимум 227 миллиардов евро.

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Германия становится беднее и неконкуретноспособна из-за невозможности обеспечить экономический рост. Об этом заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. «Германия становится беднее, потому что у нас нет роста, мы отстаем. Страна больше не конкурентоспособна», — слова Линднера цитирует агентство Bloomberg. Отмечается, что экономика страны переживает серьезный кризис. В 2023 ВВП страны снизился по сравнению с предыдущим на 0,3%. На днях была озвучена сумма ущерба от возможного выхода Германии из Евросоюза, а также проанализированы негативные последствия для экономики страны. Сообщалось, что прямые потери в ВВП могут составить минимум 227 миллиардов евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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