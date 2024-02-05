Министр финансов Германии признал обнищании страны

Министр финансов Линдер: Германия беднеет и больше не конкурентноспособна

06 февраля 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Германия становится беднее и неконкуретноспособна из-за невозможности обеспечить экономический рост. Об этом заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. «Германия становится беднее, потому что у нас нет роста, мы отстаем. Страна больше не конкурентоспособна», — слова Линднера цитирует агентство Bloomberg. Отмечается, что экономика страны переживает серьезный кризис. В 2023 ВВП страны снизился по сравнению с предыдущим на 0,3%. На днях была озвучена сумма ущерба от возможного выхода Германии из Евросоюза, а также проанализированы негативные последствия для экономики страны. Сообщалось, что прямые потери в ВВП могут составить минимум 227 миллиардов евро.

Германия становится беднее и неконкуретноспособна из-за невозможности обеспечить экономический рост. Об этом заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер. «Германия становится беднее, потому что у нас нет роста, мы отстаем. Страна больше не конкурентоспособна», — слова Линднера цитирует агентство Bloomberg. Отмечается, что экономика страны переживает серьезный кризис. В 2023 ВВП страны снизился по сравнению с предыдущим на 0,3%. На днях была озвучена сумма ущерба от возможного выхода Германии из Евросоюза, а также проанализированы негативные последствия для экономики страны. Сообщалось, что прямые потери в ВВП могут составить минимум 227 миллиардов евро.