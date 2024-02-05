В ХМАО еще на двух зимниках ввели ограничения из-за потепления

06 февраля 2024 в 07:55 Размер текста - 17 +

В ХМАО на зимниках ограничивают массу проезжающего транспорта из-за потепления до 0 градусов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ХМАО на двух автозимниках в районе села Большой Камень введено ограничение грузоподъемности для проезжающего транспорта до 10 тонн. Об этом сообщили в окружном Управтодоре. «В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от -5 до 0 градусов на зимних автомобильных дорогах: село Большой Камень — поселок Большие Леуши и пгт. Октябрьское — село Большой Камень будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение не распространяется на автомобили оперативных служб и рейсовые автобусы. Мера введена в 6 утра 7 февраля и до 22:00 9 февраля. Она будет действовать в круглосуточном режиме. В зависимости от погодных условий возможно изменение сроков ограничений. Синоптики обещали жителям ХМАО потепление 7 февраля. В отдельных районах воздух прогреется до +1 градуса, будет идти небольшой снег. Прогнозируется метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В ХМАО на двух автозимниках в районе села Большой Камень введено ограничение грузоподъемности для проезжающего транспорта до 10 тонн. Об этом сообщили в окружном Управтодоре. «В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от -5 до 0 градусов на зимних автомобильных дорогах: село Большой Камень — поселок Большие Леуши и пгт. Октябрьское — село Большой Камень будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение не распространяется на автомобили оперативных служб и рейсовые автобусы. Мера введена в 6 утра 7 февраля и до 22:00 9 февраля. Она будет действовать в круглосуточном режиме. В зависимости от погодных условий возможно изменение сроков ограничений. Синоптики обещали жителям ХМАО потепление 7 февраля. В отдельных районах воздух прогреется до +1 градуса, будет идти небольшой снег. Прогнозируется метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду.