05 февраля 2024

В ХМАО еще на двух зимниках ввели ограничения из-за потепления

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , трасса, путешествие, зимник, дорога
В ХМАО на зимниках ограничивают массу проезжающего транспорта из-за потепления до 0 градусов Фото:

В ХМАО на двух автозимниках в районе села Большой Камень введено ограничение грузоподъемности для проезжающего транспорта до 10 тонн. Об этом сообщили в окружном Управтодоре.

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от -5 до 0 градусов на зимних автомобильных дорогах: село Большой Камень — поселок Большие Леуши и пгт. Октябрьское — село Большой Камень будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение не распространяется на автомобили оперативных служб и рейсовые автобусы.

Мера введена в 6 утра 7 февраля и до 22:00 9 февраля. Она будет действовать в круглосуточном режиме. В зависимости от погодных условий возможно изменение сроков ограничений.

Синоптики обещали жителям ХМАО потепление 7 февраля. В отдельных районах воздух прогреется до +1 градуса, будет идти небольшой снег. Прогнозируется метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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В ХМАО на двух автозимниках в районе села Большой Камень введено ограничение грузоподъемности для проезжающего транспорта до 10 тонн. Об этом сообщили в окружном Управтодоре. «В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от -5 до 0 градусов на зимних автомобильных дорогах: село Большой Камень — поселок Большие Леуши и пгт. Октябрьское — село Большой Камень будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение не распространяется на автомобили оперативных служб и рейсовые автобусы. Мера введена в 6 утра 7 февраля и до 22:00 9 февраля. Она будет действовать в круглосуточном режиме. В зависимости от погодных условий возможно изменение сроков ограничений. Синоптики обещали жителям ХМАО потепление 7 февраля. В отдельных районах воздух прогреется до +1 градуса, будет идти небольшой снег. Прогнозируется метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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