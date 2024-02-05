В ХМАО еще на двух зимниках ввели ограничения из-за потепления

В ХМАО на двух автозимниках в районе села Большой Камень введено ограничение грузоподъемности для проезжающего транспорта до 10 тонн. Об этом сообщили в окружном Управтодоре.
«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от -5 до 0 градусов на зимних автомобильных дорогах: село Большой Камень — поселок Большие Леуши и пгт. Октябрьское — село Большой Камень будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение не распространяется на автомобили оперативных служб и рейсовые автобусы.
Мера введена в 6 утра 7 февраля и до 22:00 9 февраля. Она будет действовать в круглосуточном режиме. В зависимости от погодных условий возможно изменение сроков ограничений.
Синоптики обещали жителям ХМАО потепление 7 февраля. В отдельных районах воздух прогреется до +1 градуса, будет идти небольшой снег. Прогнозируется метель и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
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