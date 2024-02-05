Власти ЯНАО увеличили финансирование на расселение аварийного жилья

06 февраля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

В ЯНАО увеличили финансирование на расселение ветхого жилья Фото: Игорь Пантин © URA.RU Правительство ЯНАО увеличило финансирование Программы по переселению ямальцев из аварийного жилья на 2024 год. Об этом сказано в документе, опубликованном на портале окружного правительства. «В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 15 529 777 000 рублей», — говорится в документе. Ранее на текущий год была запланирована сумма 15 034 854 000 рублей. Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным была принята правительством ЯНАО в 2019 году. Срок реализации программы обозначен до 2028 года. Всего в 2024 году планируется обеспечить новым жильем около десяти тысяч человек, проживающих в ветхом фонде ЯНАО. За 2023 год в новые квартиры въехало 7500 человек.

Правительство ЯНАО увеличило финансирование Программы по переселению ямальцев из аварийного жилья на 2024 год. Об этом сказано в документе, опубликованном на портале окружного правительства. «В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 15 529 777 000 рублей», — говорится в документе. Ранее на текущий год была запланирована сумма 15 034 854 000 рублей. Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным была принята правительством ЯНАО в 2019 году. Срок реализации программы обозначен до 2028 года. Всего в 2024 году планируется обеспечить новым жильем около десяти тысяч человек, проживающих в ветхом фонде ЯНАО. За 2023 год в новые квартиры въехало 7500 человек.