Власти ЯНАО увеличили финансирование на расселение аварийного жилья

Правительство ЯНАО увеличило финансирование Программы по переселению ямальцев из аварийного жилья на 2024 год. Об этом сказано в документе, опубликованном на портале окружного правительства.
«В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 15 529 777 000 рублей», — говорится в документе. Ранее на текущий год была запланирована сумма 15 034 854 000 рублей.
Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным была принята правительством ЯНАО в 2019 году. Срок реализации программы обозначен до 2028 года.
Всего в 2024 году планируется обеспечить новым жильем около десяти тысяч человек, проживающих в ветхом фонде ЯНАО. За 2023 год в новые квартиры въехало 7500 человек.
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