05 февраля 2024

Власти ЯНАО увеличили финансирование на расселение аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, кран, лэп, провода, электричество, строительство, стройка
В ЯНАО увеличили финансирование на расселение ветхого жилья Фото:

Правительство ЯНАО увеличило финансирование Программы по переселению ямальцев из аварийного жилья на 2024 год. Об этом сказано в документе, опубликованном на портале окружного правительства.

«В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 15 529 777 000 рублей», — говорится в документе. Ранее на текущий год была запланирована сумма 15 034 854 000 рублей.

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным была принята правительством ЯНАО в 2019 году. Срок реализации программы обозначен до 2028 года.

Всего в 2024 году планируется обеспечить новым жильем около десяти тысяч человек, проживающих в ветхом фонде ЯНАО. За 2023 год в новые квартиры въехало 7500 человек.

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Правительство ЯНАО увеличило финансирование Программы по переселению ямальцев из аварийного жилья на 2024 год. Об этом сказано в документе, опубликованном на портале окружного правительства. «В целом объем финансирования мероприятия по оказанию содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда составляет 15 529 777 000 рублей», — говорится в документе. Ранее на текущий год была запланирована сумма 15 034 854 000 рублей. Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным была принята правительством ЯНАО в 2019 году. Срок реализации программы обозначен до 2028 года. Всего в 2024 году планируется обеспечить новым жильем около десяти тысяч человек, проживающих в ветхом фонде ЯНАО. За 2023 год в новые квартиры въехало 7500 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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