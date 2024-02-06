Минздрав разрешил продажу экстренных противозачаточных

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Спальные районы и жители города. Тюмень., аптека
«Постинор» и «Эскапел» будут продаваться в аптеках без рецепта Фото:

Минздрав России разрешил продажу средства экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел». Кроме того, теперь эти препараты могут продаваться без рецепта.

«Популярные средства экстренной контрацепции „Постинор“ и „Эскапел“ теперь будут продаваться в аптеках без рецепта. Более того, их можно будет купить даже онлайн», — передает «Коммерсант».

В Минздраве уточнили, что препараты не соответствуют требованиям к рецептурным средствам. Также в компании «Гедеон Рихтер» заявили изданию, что при смене статуса препаратов специальные органы оценивают международный опыт применения средств.

Ранее аналитики сообщили, что в 2023 году продажи противозачаточных составили более 20,7 миллиарда рублей. Такой показатель стал рекордным за последние шесть лет.

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Минздрав России разрешил продажу средства экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел». Кроме того, теперь эти препараты могут продаваться без рецепта. «Популярные средства экстренной контрацепции „Постинор“ и „Эскапел“ теперь будут продаваться в аптеках без рецепта. Более того, их можно будет купить даже онлайн», — передает «Коммерсант». В Минздраве уточнили, что препараты не соответствуют требованиям к рецептурным средствам. Также в компании «Гедеон Рихтер» заявили изданию, что при смене статуса препаратов специальные органы оценивают международный опыт применения средств. Ранее аналитики сообщили, что в 2023 году продажи противозачаточных составили более 20,7 миллиарда рублей. Такой показатель стал рекордным за последние шесть лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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