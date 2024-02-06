Минздрав разрешил продажу экстренных противозачаточных

06 февраля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

«Постинор» и «Эскапел» будут продаваться в аптеках без рецепта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Минздрав России разрешил продажу средства экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел». Кроме того, теперь эти препараты могут продаваться без рецепта. «Популярные средства экстренной контрацепции „Постинор“ и „Эскапел“ теперь будут продаваться в аптеках без рецепта. Более того, их можно будет купить даже онлайн», — передает «Коммерсант». В Минздраве уточнили, что препараты не соответствуют требованиям к рецептурным средствам. Также в компании «Гедеон Рихтер» заявили изданию, что при смене статуса препаратов специальные органы оценивают международный опыт применения средств. Ранее аналитики сообщили, что в 2023 году продажи противозачаточных составили более 20,7 миллиарда рублей. Такой показатель стал рекордным за последние шесть лет.

Минздрав России разрешил продажу средства экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел». Кроме того, теперь эти препараты могут продаваться без рецепта. «Популярные средства экстренной контрацепции „Постинор“ и „Эскапел“ теперь будут продаваться в аптеках без рецепта. Более того, их можно будет купить даже онлайн», — передает «Коммерсант». В Минздраве уточнили, что препараты не соответствуют требованиям к рецептурным средствам. Также в компании «Гедеон Рихтер» заявили изданию, что при смене статуса препаратов специальные органы оценивают международный опыт применения средств. Ранее аналитики сообщили, что в 2023 году продажи противозачаточных составили более 20,7 миллиарда рублей. Такой показатель стал рекордным за последние шесть лет.