Россия показала Саудовской Аравии оружие, созданное во время СВО

«Ростех» представил Саудовской Аравии инновационное вооружение для борьбы с ВСУ

06 февраля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

В «Ростехе» заявили об интересе к вооружению РФ со стороны Саудовской Аравии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская корпорация «Ростех» впервые показала Саудовской Аравии свое новейшее вооружение, разработанное во время СВО и уже использующееся в конфликте на Украине. Россией на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 были представлены беспилотники, ракеты, а также стрелковое оружие. «Премьерой для ближневосточного рынка стал флагман отечественных беспилотников Supercam S350. Этот БПЛА способен эффективно выполнять фото- и видеосъемку на высотах от 150 метров до пяти километров. Скорость полета аппарата может достигать 120 километров в час», — сообщили в пресс-службе «Ростеха». Уточняется, что этот дрон уже востребован в РФ и используется в мониторинге ТЭК, разведке и защите территорий. Кроме того, на выставке продемонстрировали новейший комплекс подавления беспилотников из линейки «Серп», а также средства радиомониторинга для обнаружения оператора БПЛА. Концерн «Калашников» представил арабам вариант дрона «КУБ-Э», который предназначен для экспорта. Помимо этого, были показаны автоматы АК-12, АК-15, АК-308 и новые разработки — АК-19, ПП-20 и снайперскую винтовку Чукавина. Новость по теме Какое новое оружие появится у России в 2024 году Холдинг «Высокоточные комплексы» показал многоцелевую ракету «Изделие 305Э», которая стала «хитом» на выставке. Объединенной авиастроительной корпорацией был продемонстрирован тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э). В «Ростехе» отметили, что страны Ближнего Востока очень интересуются российским вооружением, которое показало свою эффективность в боях. «Мы предлагаем партнерам гибкие форматы сотрудничества, включая локализацию производства на их территории и совместные разработки перспективных образцов», — заявили в пресс-службе. Большинство представленного вооружения уже сейчас активно применяется российскими силами в зоне СВО. Так, сообщалось, что винтовка Чукавина была запущена в эксплуатацию на фронте. Также Минобороны недавно демонстрировало дрон Supercam в действии, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская корпорация «Ростех» впервые показала Саудовской Аравии свое новейшее вооружение, разработанное во время СВО и уже использующееся в конфликте на Украине. Россией на Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 были представлены беспилотники, ракеты, а также стрелковое оружие. «Премьерой для ближневосточного рынка стал флагман отечественных беспилотников Supercam S350. Этот БПЛА способен эффективно выполнять фото- и видеосъемку на высотах от 150 метров до пяти километров. Скорость полета аппарата может достигать 120 километров в час», — сообщили в пресс-службе «Ростеха». Уточняется, что этот дрон уже востребован в РФ и используется в мониторинге ТЭК, разведке и защите территорий. Кроме того, на выставке продемонстрировали новейший комплекс подавления беспилотников из линейки «Серп», а также средства радиомониторинга для обнаружения оператора БПЛА. Концерн «Калашников» представил арабам вариант дрона «КУБ-Э», который предназначен для экспорта. Помимо этого, были показаны автоматы АК-12, АК-15, АК-308 и новые разработки — АК-19, ПП-20 и снайперскую винтовку Чукавина. Холдинг «Высокоточные комплексы» показал многоцелевую ракету «Изделие 305Э», которая стала «хитом» на выставке. Объединенной авиастроительной корпорацией был продемонстрирован тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э). В «Ростехе» отметили, что страны Ближнего Востока очень интересуются российским вооружением, которое показало свою эффективность в боях. «Мы предлагаем партнерам гибкие форматы сотрудничества, включая локализацию производства на их территории и совместные разработки перспективных образцов», — заявили в пресс-службе. Большинство представленного вооружения уже сейчас активно применяется российскими силами в зоне СВО. Так, сообщалось, что винтовка Чукавина была запущена в эксплуатацию на фронте. Также Минобороны недавно демонстрировало дрон Supercam в действии, пишет RT.