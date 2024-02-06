ГИБДД выступила с обращением к курганским водителям из-за непогоды

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Курганских водителей попросили не выезжать на трассу из-за непогоды Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

Курганская Госавтоинспекция попросила водителей воздержаться от дальних поездок. Это связано с осложнением дорожной обстановки из-за непогоды, сообщает паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«В Зауралье в ближайшее время прогнозируется осложнение дорожной обстановки.<…> В связи с осложнением дорожной обстановки водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния», — рассказали в дорожной полиции. В регионе ожидается мокрый снег, сильные порывы ветра и образование гололеда на дорогах.

Водителей просят в подобных условиях отказаться от опасных обгонов на трассах, соблюдать ограничения скоростного режима.

С аналогичным предупреждение выступило ГУ МЧС области. В ведомстве рассказали о мокром снеге, дожде и порывах ветра до 17 м/с. Помимо безопасности на дорогах, в МЧС напомнили о необходимости прекратить работы на высоте в условиях сильного ветра. Также граждан просят обходить стороной рекламные щиты и неустойчивые конструкции.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали похолодание с гололедицей в Курганской области. Жителей региона предупредили о вьюге и налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

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Курганская Госавтоинспекция попросила водителей воздержаться от дальних поездок. Это связано с осложнением дорожной обстановки из-за непогоды, сообщает паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». «В Зауралье в ближайшее время прогнозируется осложнение дорожной обстановки.<…> В связи с осложнением дорожной обстановки водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния», — рассказали в дорожной полиции. В регионе ожидается мокрый снег, сильные порывы ветра и образование гололеда на дорогах. Водителей просят в подобных условиях отказаться от опасных обгонов на трассах, соблюдать ограничения скоростного режима. С аналогичным предупреждение выступило ГУ МЧС области. В ведомстве рассказали о мокром снеге, дожде и порывах ветра до 17 м/с. Помимо безопасности на дорогах, в МЧС напомнили о необходимости прекратить работы на высоте в условиях сильного ветра. Также граждан просят обходить стороной рекламные щиты и неустойчивые конструкции. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали похолодание с гололедицей в Курганской области. Жителей региона предупредили о вьюге и налипании мокрого снега на проводах и деревьях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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