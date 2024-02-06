ГИБДД выступила с обращением к курганским водителям из-за непогоды

06 февраля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Курганских водителей попросили не выезжать на трассу из-за непогоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Резкие изменения погоды в Кургане и области Курганская Госавтоинспекция попросила водителей воздержаться от дальних поездок. Это связано с осложнением дорожной обстановки из-за непогоды, сообщает паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». «В Зауралье в ближайшее время прогнозируется осложнение дорожной обстановки.<…> В связи с осложнением дорожной обстановки водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния», — рассказали в дорожной полиции. В регионе ожидается мокрый снег, сильные порывы ветра и образование гололеда на дорогах. Водителей просят в подобных условиях отказаться от опасных обгонов на трассах, соблюдать ограничения скоростного режима. С аналогичным предупреждение выступило ГУ МЧС области. В ведомстве рассказали о мокром снеге, дожде и порывах ветра до 17 м/с. Помимо безопасности на дорогах, в МЧС напомнили о необходимости прекратить работы на высоте в условиях сильного ветра. Также граждан просят обходить стороной рекламные щиты и неустойчивые конструкции. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали похолодание с гололедицей в Курганской области. Жителей региона предупредили о вьюге и налипании мокрого снега на проводах и деревьях.

Курганская Госавтоинспекция попросила водителей воздержаться от дальних поездок. Это связано с осложнением дорожной обстановки из-за непогоды, сообщает паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». «В Зауралье в ближайшее время прогнозируется осложнение дорожной обстановки.<…> В связи с осложнением дорожной обстановки водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния», — рассказали в дорожной полиции. В регионе ожидается мокрый снег, сильные порывы ветра и образование гололеда на дорогах. Водителей просят в подобных условиях отказаться от опасных обгонов на трассах, соблюдать ограничения скоростного режима. С аналогичным предупреждение выступило ГУ МЧС области. В ведомстве рассказали о мокром снеге, дожде и порывах ветра до 17 м/с. Помимо безопасности на дорогах, в МЧС напомнили о необходимости прекратить работы на высоте в условиях сильного ветра. Также граждан просят обходить стороной рекламные щиты и неустойчивые конструкции. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики прогнозировали похолодание с гололедицей в Курганской области. Жителей региона предупредили о вьюге и налипании мокрого снега на проводах и деревьях.