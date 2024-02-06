Журналист Карлсон объяснил, почему решил взять интервью у президента РФ

Карлсон берет интервью у Путина, потому что в США не знают, что происходит в РФ

07 февраля 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин последний раз давал интервью западным СМИ в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американский журналист Такер Карлсон решил взять интервью у президента России Владимира Путина, чтобы объяснить американцам, что на самом деле происходит в РФ и на Украине. Видеозапись о предстоящей встрече с главой России опубликована на странице представителя СМИ США в соцсети X. «Я беру интервью у президента РФ [Владимира Путина], потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине», — заявил Такер Карлсон. Он приехал в Россию в конце прошлой недели. Пытался взять интервью у Путина еще в сентябре 2023, но получил запрет на это от властей США. В последний раз лидер РФ давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года. Тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

Американский журналист Такер Карлсон решил взять интервью у президента России Владимира Путина, чтобы объяснить американцам, что на самом деле происходит в РФ и на Украине. Видеозапись о предстоящей встрече с главой России опубликована на странице представителя СМИ США в соцсети X. «Я беру интервью у президента РФ [Владимира Путина], потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине», — заявил Такер Карлсон. Он приехал в Россию в конце прошлой недели. Пытался взять интервью у Путина еще в сентябре 2023, но получил запрет на это от властей США. В последний раз лидер РФ давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года. Тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.