Журналист Карлсон объяснил, почему решил взять интервью у президента РФ

Американский журналист Такер Карлсон решил взять интервью у президента России Владимира Путина, чтобы объяснить американцам, что на самом деле происходит в РФ и на Украине. Видеозапись о предстоящей встрече с главой России опубликована на странице представителя СМИ США в соцсети X.
«Я беру интервью у президента РФ [Владимира Путина], потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине», — заявил Такер Карлсон. Он приехал в Россию в конце прошлой недели. Пытался взять интервью у Путина еще в сентябре 2023, но получил запрет на это от властей США.
В последний раз лидер РФ давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года. Тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.
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