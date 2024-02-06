06 февраля 2024

Журналист Карлсон объяснил, почему решил взять интервью у президента РФ

Карлсон берет интервью у Путина, потому что в США не знают, что происходит в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин последний раз давал интервью западным СМИ в 2021 году Фото:

Американский журналист Такер Карлсон решил взять интервью у президента России Владимира Путина, чтобы объяснить американцам, что на самом деле происходит в РФ и на Украине. Видеозапись о предстоящей встрече с главой России опубликована на странице представителя СМИ США в соцсети X.

«Я беру интервью у президента РФ [Владимира Путина], потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине», — заявил Такер Карлсон. Он приехал в Россию в конце прошлой недели. Пытался взять интервью у Путина еще в сентябре 2023, но получил запрет на это от властей США.

В последний раз лидер РФ давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года. Тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.

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Американский журналист Такер Карлсон решил взять интервью у президента России Владимира Путина, чтобы объяснить американцам, что на самом деле происходит в РФ и на Украине. Видеозапись о предстоящей встрече с главой России опубликована на странице представителя СМИ США в соцсети X. «Я беру интервью у президента РФ [Владимира Путина], потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине», — заявил Такер Карлсон. Он приехал в Россию в конце прошлой недели. Пытался взять интервью у Путина еще в сентябре 2023, но получил запрет на это от властей США. В последний раз лидер РФ давал интервью представителю западной прессы в октябре 2021 года. Тогда с ним общалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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