NYT: дипломаты США предупредили об ударе по репутации из-за отказа Украине

Доверие со стороны стратегических партнеров к США будет потеряно, если конгресс не примет законопроект о выделение помощи Украине, Израилю и тихоокеанским союзникам. Об этом заявили в письме американские послы в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах.
«Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске», — сказано в обращении, слова которого передает New York Times.
Послы считают, что решения, которые рассматриваются сейчас, будут иметь долгосрочные последствия. Отмечается, что никто из дипломатов ни разу не подписывал подобного письма, поэтому, в свете «серьезности этого исторического момента», было принято решение о необходимости поделиться прямой и честной оценкой ситуации.
Американский президент Джо Байден наложит вето на закон о помощи Израилю без включения поддержки Украины, если его одобрит Конгресс. Администрация призвала палаты Конгресса скорее направить президенту двухпартийный законопроект о дополнительном выделении средств на нужды национальной безопасности, передает телеканал 360.
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