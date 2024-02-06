NYT: дипломаты США предупредили об ударе по репутации из-за отказа Украине

07 февраля 2024 в 02:56 Размер текста - 17 +

Американские послы из разных стран написали письмо к конгрессу США Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Доверие со стороны стратегических партнеров к США будет потеряно, если конгресс не примет законопроект о выделение помощи Украине, Израилю и тихоокеанским союзникам. Об этом заявили в письме американские послы в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах. «Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске», — сказано в обращении, слова которого передает New York Times. Послы считают, что решения, которые рассматриваются сейчас, будут иметь долгосрочные последствия. Отмечается, что никто из дипломатов ни разу не подписывал подобного письма, поэтому, в свете «серьезности этого исторического момента», было принято решение о необходимости поделиться прямой и честной оценкой ситуации. Американский президент Джо Байден наложит вето на закон о помощи Израилю без включения поддержки Украины, если его одобрит Конгресс. Администрация призвала палаты Конгресса скорее направить президенту двухпартийный законопроект о дополнительном выделении средств на нужды национальной безопасности, передает телеканал 360.

Доверие со стороны стратегических партнеров к США будет потеряно, если конгресс не примет законопроект о выделение помощи Украине, Израилю и тихоокеанским союзникам. Об этом заявили в письме американские послы в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах. «Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске», — сказано в обращении, слова которого передает New York Times. Послы считают, что решения, которые рассматриваются сейчас, будут иметь долгосрочные последствия. Отмечается, что никто из дипломатов ни разу не подписывал подобного письма, поэтому, в свете «серьезности этого исторического момента», было принято решение о необходимости поделиться прямой и честной оценкой ситуации. Американский президент Джо Байден наложит вето на закон о помощи Израилю без включения поддержки Украины, если его одобрит Конгресс. Администрация призвала палаты Конгресса скорее направить президенту двухпартийный законопроект о дополнительном выделении средств на нужды национальной безопасности, передает телеканал 360.