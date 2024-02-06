06 февраля 2024

Губернатор Моор пригласил тюменцев на зимнюю спартакиаду

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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Тюменский губернатор рассказал о том, какие соревнования пройдут на зимней спартакиаде Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей региона на Всероссийскую лыжную спартакиаду, которая пройдет на местном стадионе «Жемчужина Сибири» с 9 по 19 февраля. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Всех любителей спорта ждет наша „Жемчужина Сибири“. С 9 февраля Тюмень станет лыжной столицей Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В расписании целых семь соревновательных дней. Спринт, скиатлон, раздельный старт, командный спринт, эстафета, масс-старт. Настоящий праздник для любителей лыж», — указано в сообщении губернатора Тюменской области.

Он добавил, что для болельщиков предусмотрен трансфер из Тюмени. На стадионе откроют дополнительные кассы и точки общепита. По данным официального сайта Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области, стоимость билетов для зрителей составит от 300 до 1100 рублей.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил жителей региона на Всероссийскую лыжную спартакиаду, которая пройдет на местном стадионе «Жемчужина Сибири» с 9 по 19 февраля. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Всех любителей спорта ждет наша „Жемчужина Сибири“. С 9 февраля Тюмень станет лыжной столицей Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов. В расписании целых семь соревновательных дней. Спринт, скиатлон, раздельный старт, командный спринт, эстафета, масс-старт. Настоящий праздник для любителей лыж», — указано в сообщении губернатора Тюменской области. Он добавил, что для болельщиков предусмотрен трансфер из Тюмени. На стадионе откроют дополнительные кассы и точки общепита. По данным официального сайта Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюменской области, стоимость билетов для зрителей составит от 300 до 1100 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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