Экономист предупредила о рисках банковских инвесткопилок

Экономист Проданова: в случае банкротства банка вложения никто не вернет

07 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Инвесткопилки не дают никаких гарантий доходности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Люди, которые собираются пользоваться инвесткопилками, должны знать, что в случае банкротства банка они потеряют все свои вложения. Об этом рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. «Нужно изначально понимать, что инвесткопилка — это далеко не банковский вклад и не накопительный счет. В отличие от последних, определенный процент доходности по ней не предусмотрен. Это своего рода специальный брокерский счет, средства на котором даже не попадают под страхование Агентства по страхованию вкладов. Это значит, что в случае банкротства банка вложения никто не вернет», — сообщила Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Инвесткопилка позволяет не только постепенно накапливать деньги, но и инвестировать, не разбираясь в фондовом рынке. На данный тип счета может переводиться кэшбек, проценты на остаток и другие незначительные поступления, округления от повседневных трат, лимит на которые определяет владелец. Тем не менее инвесткопилка имеет минусы, среди которых: возможность полной потери вложений, никаких гарантий доходности, списание расходов за обслуживание фондов и удержание налога НДФЛ при выводе средств. Ранее Проданова объясняла, почему нельзя инвестировать в украшения. По ее словам, вложения в золотые ювелирные украшения могут быть довольно рискованными из-за отсутствия гарантий, что подобные изделия со временем вырастут в цене. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди, которые собираются пользоваться инвесткопилками, должны знать, что в случае банкротства банка они потеряют все свои вложения. Об этом рассказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. «Нужно изначально понимать, что инвесткопилка — это далеко не банковский вклад и не накопительный счет. В отличие от последних, определенный процент доходности по ней не предусмотрен. Это своего рода специальный брокерский счет, средства на котором даже не попадают под страхование Агентства по страхованию вкладов. Это значит, что в случае банкротства банка вложения никто не вернет», — сообщила Проданова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Инвесткопилка позволяет не только постепенно накапливать деньги, но и инвестировать, не разбираясь в фондовом рынке. На данный тип счета может переводиться кэшбек, проценты на остаток и другие незначительные поступления, округления от повседневных трат, лимит на которые определяет владелец. Тем не менее инвесткопилка имеет минусы, среди которых: возможность полной потери вложений, никаких гарантий доходности, списание расходов за обслуживание фондов и удержание налога НДФЛ при выводе средств. Ранее Проданова объясняла, почему нельзя инвестировать в украшения. По ее словам, вложения в золотые ювелирные украшения могут быть довольно рискованными из-за отсутствия гарантий, что подобные изделия со временем вырастут в цене.